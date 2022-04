In der Zeit von Freitag, 1. April, bis Montag, 4. April, ist in eine Kindertagesstätte an der Westenfelder Straße in Wattenscheid gewaltsam eingebrochen worden.

Zur Tatbeute liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Bei der Tat sprühten die Einbrecher noch Graffiti, beschmutzten und beschädigten Fensterscheiben, zerstörten Mobiliar sowie mehrere Gegenstände und Geräte der Einrichtung.

Das Bochumer Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0234 909 -8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) zu melden.