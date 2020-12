In den späten Abendstunden des gestrigen 13. Dezember wurde ein Linienbus während der Fahrt in Wattenscheid beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr die Linie 390 gegen 23.05 Uhr den Zeppelindamm in Richtung Linden. In Höhe der Einmündung zur Zollstraße bemerkte der Busfahrer einen Knall im hinteren Bereich des Fahrzeugs. Er hielt den Bus an und stellte im oberen Bereich der Heckscheibe Beschädigungen fest. Ein kreisrundes Loch, möglicherweise ein Einschussloch, war deutlich zu sehen. Sofort verständigte er die Polizei.

Personen sind zum Glück nicht verletzt worden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0234 909-8410 oder außerhalb der Geschäftszeit an die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 zu wenden.

