Am Samstag, dem 4. Juli, ist in Wattenscheid ein Autofahrer (22) nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und an einem stillgelegten Bahnübergang in dessen Warneinrichtungen gekracht. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und sich um den 22-Jährigen gekümmert.

Der Wattenscheider befuhr mit seinem Wagen gegen 11.45 Uhr die Blücherstraße in Richtung Günnigfeld. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam er womöglich aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn ab. Dadurch kollidierte er mit einem Ampel- sowie einem Schrankenmast ( Andreaskreuz und Halbschranke ) und riss diese aus ihren Verankerungen. Das nicht mehr fahrbereite und schwer beschädigte Auto wurde abgeschleppt.

Die Berufsfeuerwehr Bochum zerschnitt den Ampelmast und streute auslaufende Flüssigkeiten ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Blücherstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Durch den Verkehrsunfall entstand hoher Sachschaden: Der Schaden an der Bahnanlage wird auf 8.000 Euro und der Schaden am Fahrzeug wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Der verletzte junge Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Polizei Bochum

Pressestelle