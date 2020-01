Auch im Zeitraum zwischen 2:30 Uhr und 8:00 Uhr des 1. Januar musste die Feuerwehr Bochum zu weiteren 10 Kleinbränden ausrücken. An der Straße "Am Nordbad" in Hiltrop brannte gegen 3 Uhr ein PKW und auch am Espenweg im Kirchviertel mussten die Einsatzkräfte einen PKW unter einem Carport löschen. Bei den übrigens 8 Bränden handelte es sich um brennende Mülltonnen und Unrat. Insgesamt rückten die Löschfahrzeuge in der Silvesternacht somit zu 33 Bränden aus.

Im Rettungsdienst fielen zwischen 2.30 Uhr und 8 Uhr weitere 25 Einsätze an. Insgesamt waren es somit 72 Einsätze über den Jahreswechsel.

Ein Rettungswagen wurde um kurz nach 4 Uhr auf der A 43 in einen Verkehrsunfall verwickelt, durch den beide Besatzungsmitglieder leicht verletzt wurden. Sie kamen zu Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfallgegner flüchtete von der Unfallstelle. Zudem wurden leider auch in diesem Jahr vereinzelt Rettungswagen mit Böllern beworfen. Zu Verzögerungen beim Eintreffen der Fahrzeuge kam es dadurch glücklicherweise nicht.



Pressestelle: Feuerwehr Bochum