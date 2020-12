Wattenscheid: Frau nach Messerstichen lebensgefährlich verletzt

Anwohner hatten den Vorfall bei der Polizei gemeldet.

Die Mordkommission der Polizei hat die Ermittlungen zu einem Messerangriff in Wattenscheid aufgenommen. Gestern am frühen Abend (18:10 Uhr) soll es an der Geitlingstraße einen Beziehungsstreit gegeben haben. Eine 19-jährige Freundin, die eingreifen wollte, wurde dabei wohl so schwer von einem Messerangriff getroffen, dass sie jetzt mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus liegt. Vorher soll ein 20-jähriger seine 17-jährige Ex-Freundin geschlagen haben.

Der Tatverdächtige wurde kurz danach festgenommen, so die Polizei. Er soll noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden.



