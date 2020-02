Am 28.02. wurde Herr Brandoberinspektor Karl Appelhoff nach 12 Jahren als Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr entlassen. Unter den Gästen waren Herr Stadtdirektor Sebastian Kopitz, der Leiter der Feuerwehr Bochum, Simon Heussen, der Vorsitzende der Sprecher NRW, Dr. Ralf Kaulen, sowie die Löscheinheitsführer aller Bochumer Einheiten. In seiner Dankesrede ging Herr Kopitz auf die erreichten Ziele, unter Anderem der Neubau von 4 Feuerwehrhäusern und die Beschaffung zusätzlicher Einsatzfahrzeuge ein. Man habe in dem bisherigen Sprecher eine gradlinige und zum Ruhrgebiet passende Persönlichkeit gehabt, die immer wieder für die Feuerwehr in unzähligen, ehrenamtlichen Stunden unterwegs war. Auch Dr. Ralf Kaulen als Vorsitzender der Sprecher in NRW, lobte die Diskussionsbeiträge von Karl Appelhoff auf den landesweiten Sitzungen. Nach 2 Wahlperioden ist Karl Appelhoff nicht mehr zur Wahl angetreten. In seine Fußstapfen tritt Brandoberinspektor Dirk Osadnik, der mit seinen beiden Vertretern BOI Mario Reuther und BOI Michael Wagner für die nächsten 6 Jahre die Belange der FF Bochum vertreten werden. Als kleines Dankeschön überreichten die Einheitsführer einen Gutschein für Karl Appelhoff und seine Frau. Für Sie und die Enkel ist jetzt endlich etwas mehr Zeit ist.