Am heutigen Freitag kam an an der Varenholzstraße in Höntrop zu einem Unfall, bei dem zwei Kinder verletzt wurden. Aus noch ungeklärter Ursache stürzten die Kinder aus rund 3m Höhe und verletzte sich dabei schwer.

Da der Notruf zuerst in der Leitstelle der Feuerwehr Essen auflief, entsendeten die Kollegen*innen umgehend Rettungswagen und einen Notarzt zum Einsatzort. Auch aus Bochum wurden Kräfte zur Einsatzstelle gesandt.

Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, versorgten diese umgehend die verletzten Kinder sowie eine weiter erwachsene Person. Beide Kinder mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser transportiert werden.

Eines der Kinder wurde aufgrund des Verletzungsmusters mit einem Rettungshubschrauber transportiert.

Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht.