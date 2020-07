Kriminelle brechen Spielautomaten auf - Zeugen gesucht

Unbekannte sind in der Nacht des 4. Juli in eine Spielhalle an der Straße "Am Thie" in Bochum-Eppendorf eingedrungen.

Der Betreiber der Spielhalle wartete nach der Verständigung durch einen Wachdienst auf die Polizeibeamten. Es ergab sich folgender Sachverhalt: Gegen 3.10 Uhr schoben Kriminelle rückwärtig der Spielhalle - am "Thoreplatz" - ein Rollo hoch und warfen die Scheibe kurzerhand ein. Eine Zeugin gab zudem an, Scheibenklirren von der rückwärtigen Finkenstraße aus gehört zu haben. In den Räumlichkeiten brachen die noch Unbekannten einen Geldspielautomaten auf und entwendeten zwei Geldkassetten. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Wattenscheider Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0234 909-8405 oder außerhalb der Geschäftszeit die Bochumer Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

Polizei Bochum

Pressestelle