An der Bahnhofstraße in Herne zeigte sich ein noch Unbekannter am 18. Juli, gegen 19.30 Uhr, in schamverletzender Weise.

Im Bereich der Fußgängerzone onanierte der Kriminelle in aller Öffentlichkeit und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der Mann ist circa 180 cm groß und war bekleidet mit einer grünen Jacke sowie einer grauen Hose. Darüber hinaus trug er eine blaue Kappe und einen blauen Mundschutz.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen

Polizei Bochum