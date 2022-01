Nach einem Raubdelikt am späten Mittwochabend, 5. Januar 2022, in Bochum-Wattenscheid, sucht die Polizei nach Zeugen und einer unbekannten Geschädigten.

Laut Angaben eines 21-jährigen Zeugen aus Bochum, war eine ältere Frau gegen 22.20 Uhr in der Fußgängerzone unterwegs. Auf Höhe des "Platzes am Saarlandbrunnen" haben sich zwei unbekannte Täter der Frau von hinten genähert, sie angerempelt und ihre Handtasche entrissen. Anschließend flüchteten die Kriminellen in Richtung des Propstei-Friedhofs. Aber nicht nur die Täter sind bislang unbekannt - auch die Identität der vermeintlichen Geschädigten ist nach derzeitigem Stand nicht bekannt.

Der Zeuge beschreibt die beiden unbekannten Männer als circa 20 bis 25 Jahre alt, mit "südländischem" Erscheinungsbild. Beide trugen eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine OP-Maske im Gesicht. Einer der Männer sei auffallend schlank gewesen und habe eine Jogginghose getragen. Der zweite Täter habe eine normale Statur gehabt und sei mit einer Jeanshose bekleidet gewesen.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die unbekannte Frau sowie Zeugen sich unter der Rufnummer 0234 909-8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) zu melden.