Sprayer“ wieder unterwegs: Wand beschmutzt!

Mit Graffiti besprühten Unbekannte die Fassade / Wand am Wohnhaus " Am Thie 32 " zusehen gegeüber der Markant Tankstelle Eppendorf.

Auf diese " Kunst " würden die Bewohner gerne verzichten: Erwischt wurde bei den Sprühaktionen bislang noch niemand.Meistens sind die Sprayer in der Nacht unterwegs. Wer etwas beobachtet hat oder einen Verdacht auf mögliche Täter hat, wird gebeten, dies bei der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.Es geht immerhin um Sachbeschädigung