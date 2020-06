Ein Radfahrer (27) aus Bochum ist am 10. Juni (Donnerstag gegen 12.30 Uhr) in Wattenscheid ohne Fremdeinwirkung gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Nach Angaben von Zeugen befuhr der 27-jährige Mann den für Radfahrer derzeitig gesperrten Baustellenbereich an der Essener Straße / Gotenstraße in Richtung Wattenscheid. Kurz nach der Haltestelle für den Nahverkehr an der Gotenstraße verlor der Bochumer augenscheinlich ohne Fremdeinwirkung das Gleichgewicht, stürzte auf die rechte Körperseite und verletzte sich dabei. Der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und verblieb dort zur Beobachtung

Polizei Bochum