Schwer verletzt ist eine junge Radfahrerin (20, aus Bochum) nach einem Verkehrsunfall in Wattenscheid am Mittwoch, 15. Juli, in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Am Mittwochabend, gegen 20.45 Uhr, war eine 44-jährige Bochumerin mit ihrem Auto auf der Talstraße in Richtung Gartenstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich fuhr die 20-jährige Radfahrerin nach aktuellem Kenntnisstand von rechts vom Radweg auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 20-Jährige stürzte.

Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Polizei Bochum