Im Kolpinghaus Höntrop trafen sich die ehemaligen Schüler der Lutherschule oder auch Bismarckschule bekannt ist am 15. Oktober 2021 nach 70. Jahren wieder.

Bis zur Fertigstellung der 1887 gebauten Schule an der heutigen Ruhrstraße 30, die vielen Eppendorfern als Lutherschule oder auch Bismarckschule bekannt ist, wurde in dem Gebäude unterrichtet. Die ehemalige Grundschule in Eppendorf wurde zum Wohnhaus umgebaut.

Einschulung 1951

Anekdoten aus Luther Schule in Eppendorf von 1951

Bei dem Versuch, die Mauer zur an grezenden Weide zu überklettern, Landete ein Schüler etwar unsanft in einen Kuhfladen. Seine Mitschüler waren von den etwas unangenhmen Duft nicht begeistert.

Um einer Ohfeige des Lehres zuengehen, duckt sich eine Schülerin und dieser Schlag traf dann die neben ihr stehende Schülerin