Ich habe heute spontan einen wunderschönen Spaziergang zu der modernen Hafenanlage am Rhein-Herne-Kanal in Gelsenkirchen gemacht.

Auf einer Fläche von über 10.000m² bietet den Besuchern eine topmodernen Hafenanlage, Ruhe, Frieden, Entspannung und Idylle. Maritimes Flair in der Nähe zum Wohlfühlen, Schlendern, Schlemmen und entspannen. Ein sehr gutes Bistro, Pizzeria, Steakhaus..u.s.w.

Bootsbesitzer als Stamm- oder Gastlieger, sind in der Stölting Marina Graf Bismarck gut aufgehoben. Für Fahrradfahrer und Fußgänger direkt am Rhein Herne Kanal ideal mal die Seele baummeln zulassen und die Natur zugeniesen. Die Fotos sind nicht so perfekt, weil es Momentaufnahmen mit meinem Smartphone sind, aber vielleicht gefällt euch der Spaziergang.

Falls ihr mal Lust habt, euch es mal selber anzuschauen

Johannes-Rau-Allee 19

45889 Gelsenkirchen