Der aktuelle Aufreger in Motorradkreisen, Fahrverbot am Wochenende, mobilisierte auch eine Gruppe Bochumer Motorradfahrenden sich an der Protestfahrt nach Düsseldorf zu beteiligen. Mit annährend 60 Maschinen traf man sich am Samstag gegen 10:30 Uhr an der Shell-Tankstelle der A40 in Bochum - Wattenscheid. Während der verabredeten Wartezeit passierte eine beeindruckende Motorradgruppe mit geschätzt 200 Maschinen aus Dortmund die Shell-Tankstelle. Die Bochumer starteten zeitlich verzögert gegen 11:30 Uhr. Auf dem Weg zum Stadtgebiet Düsseldorf dominierten schließlich Motorräder das Straßenbild.

Die Verkehrsführung leitete die Fahrerinnen und Fahrer auf das Messegelände, wo schließlich mehrere Tausend Teilnehmende auf den Messeparkplätzen zusammen kamen. Das Treffen unter freiem Himmel ließ genügend Raum und Frischluft, um auch die Vorsichtsregeln zur Infektionsvermeidung einhalten zu können. Es bleibt abzuwarten, welche Entwicklung die aktuelle Diskussion nach diesen bundesweit in verschiedenen