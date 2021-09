Mit einem Jahr Verspätung beginnen am nächsten Wochenende viele Aktivitäten rund um den 100. Geburtstag des Filmhelden James Bond: eine große Ausstellung auf Zeche Hannover und diverse Veranstaltungen in der Wattenscheider Innenstadt.

Er hat so ziemlich alle heiklen Fälle gelöst, aber vor Corona musste auch Actionheld James Bond passen. So kann erst in diesem Jahr (mit einjähriger Verspätung) der 100. Geburtstag des Protagonisten aus den Ian Fleming-Romanen gefeiert werden.

„Ich wurde in einer Stadt namens Wattenscheid geboren – das ist in der Nähe von Essen“, wird James Bond höchstpersönlich in einer fiktiven Biografie auf Englisch von John Pearson zitiert. Und der exakte Geburtstag soll der 11. November 1920 gewesen sein.

Jetzt will der Wattenscheider James-Bond-Club um seinen rührigen Vorsitzenden Tobias Schwesig ab kommenden Samstag, 25. September, eine angemessene "Geburtstagsfeier" in Form einer Ausstellung nachholen. Mit Hilfe des in der Nähe von Hannover lebenden britischen Sammlers Chris Distin (er besitzt über 500 Exponate aus den "James Bond"-Filmen) können alle Bond-Fans viele Original-Requisiten aus den diversen 007-Filmen im heimeligen Ambiente des Industriemuseums Zeche Hannover an der Günnigfelder Straße bestaunen.

Zwei Original-Motorräder aus „Skyfall“, Drachenflieger aus „Leben und sterben lassen“ und 50 weitere Original-Requisiten aus vielen Bond-Filmen werden dann bis zum 31. Oktober im LWL-Museum an der Günnigfelder Straße 251 ausgestellt. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldungen über Zeche Hannover online oder telefonisch unter Tel. 0234/28253911 wird gebeten.

Der Höntroper Sammler Peter Weimann steuert einen "Oldie" bei, der ganz viel Flair aus den 1960er Jahren verströmt. Weimann ist Besitzer eines Morris Minor Cabrio aus dem Jahr 1962. Ein solches 37 PS-starkes Gefährt war für drei Sekunden mit Sean Connery im "James Bond"-Streifen "Feuerball" (1965) zu sehen.

Auch in der Wattenscheider City wird am nächsten Samstag (25.) jede Menge geboten. Um 12 Uhr gibt es vor dem Baseburger am Alten Markt einen Signier- und Talkstand mit Danny Morgenstern (Deutschlands bekanntester Bond-Experte und Buchautor).

Eine Stunde später schließt sich am gleichen Ort ein Vortrag zum Thema "Deutsche Bösewichte und Psychologie des Bösen" an.

Um 16 und 17 Uhr gibt es im Baseburger zwei (typisch britische) Runden afternoon tea. Um 18.15 Uhr startet der erste Rundgang mit Chris Distin und Danny Morgenstern zu Schaufensterausstellungen am Reisebüro am August-Bebel-Platz mit "James Bond"-Requisiten und Bildern von Christoph Kossmann (Charakterköpfe zum Thema Bond und Wattenscheid). Eine zweite Runde soll ab 18.45 Uhr folgen.

In den Abendstunden gibt es (um 20 und 21 Uhr) im Baseburger das große "James Bond"-Quiz mit Danny Morgenstern und Chris Distin. Alle Events sind kostenfrei, Anmeldung erforderlich über: www.bond-club.de.