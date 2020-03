Eine Traditionsveranstaltung mit den großen Hits der vergangenen vier Jahrzehnte und eine Zeitreise der besonderen Art - das sind die Shows der "Rock Classic Allstars".

Zum zehnjährigen Bühnenjubiläum werden sie mit einem neuen Musikprogramm am 6. Juni auf der Wattenscheider Freilichtbühne antreten. Ein paar altbekannte, aber auch viele neue Musiker wollen in der dreistündigen Show die Zuschauer an ihre Jugend-, Party- und Rockzeit erinnern. So haben es sich Steve Whalley (Ex-"Slade"), Clive Jackson ("Doctor & the Medics") und auch Oliver Marsh ("Sailor") nicht nehmen lassen, beim zehnten Geburtstag wieder dabei zu sein. Aber es gibt auch neue Gesichter zu sehen und zu hören – in diesem Jahr mit dabei ist Clive Wilson mit seiner Band "Racey" sowie Doogie White (Ex-"Rainbow"), der nicht nur mit R. Blackmore auf dreijähriger Welttournee war, sondern unter anderem auch mit John Lord ("Deep Purple") zusammengearbeitet hat.

Tickets für die Show gibt es bei Lotto Hoose, Gertrudiscenter Wattenscheid; „Kleine Raupe“, Westenfelderstraße 3; „Pick-up“, Höntroperstraße 49; unter www.rockclassicallstars.de sowie an allen bekannten VVK-Stellen.