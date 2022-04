Frank Bruns - Das Schaffen eines Erfolgsautors mit vielen Gesichtern

Nicht alle Leser wissen, dass sich hinter den Pseudonymen Francis Brown und Erec von Astolat der erfolgreiche Autor Frank Bruns verbirgt. Bruns kann auf ein abwechslungsreiches Schriftstellerleben zurückblicken. Schuld daran, dass er sich von der einstigen Malerei auf das Schreiben konzentrierte, war Jürgen Grasmück. Den Heftroman-Lesern eher bekannt als DAN SHOCKER. Dieser war der Erfinder des deutschen Mystery-Krimis. Durch Zufall ergab sich eine tiefe Freundschaft und Grasmück spürte das Talent. Er überredete Bruns, als Co-Autor bei LARRY BRENT einzusteigen. Frank Bruns schreibt, je nach Genre, unter verschiedenen Pseudonymen. Er ist Pensionär inzwischen und war beruflich Journalist, Kriminalreporter, sowie Museumpädagoge beim LWL und Westpreußischen Landesmuseum. Begonnen hat er 1983 mit der Veröffentlichung von Kurzgeschichten für diverse Zeitschriften. Zuerst in der Wochenzeitung Stadtpanorama Bochum, deren Chefredakteur er war. Danach folgten unter anderen „Bild der Frau“, „Echo der Frau“ und „Die wahre Geschichte“. 1985 beteiligte er sich als Co-Autor von Jürgen Grasmück (Dan Shocker) an der Heftromanserie Larry Brent. (Zauberkreis u. Pabel Verlag) Ende 1985 bekam er zu seiner Detektivfigur SHEILA CARGADOR – Die barfüßige Lady, eine eigene Serie, die er unter dem Pseudonym Francis Brown schrieb. Ab 2001 übernahm erst der ATLANTIS VERLAG, danach der VERLAG ROMANTRUHE die Serie. Seit 2019 sind die Romane völlig neu aufgelegt worden. Titel: CPT LONDON (Pseudonym Erec von Astolat). Zwei sind auch erfolgreich als Bühnenfassung aufgeführt worden. 2016 kamen historische Romane hinzu, wie die Trilogie KÖNIGIN GENEVIER, die er unter seinem richtigen Namen für den Verlag Romantruhe schrieb. Die Trilogie HERRSCHERINNEN DER SONNE erschien auch unter dem Pseudonym Erec von Astolat. Die Romanserie DIE CORSARIN ist mit acht Bänden erschienen und wird noch fortgesetzt, nach dem die bestehenden Romane noch mal überarbeitet wurden. Mit modernen Covern versehen. Erscheinen sie neu. Es gibt auch zwei Hörspielfassungen. Von der Conan Doyle Gesellschaft autorisiert schreibt er Sherlock Holmes – Die neuen Fälle. Geschichten, die Arthur Conan Doyle seinen Watson nur anschneiden ließ. Gemeinsam mit Amanda McGrey schrieb er „Die Chronik der Lady de Winter“, eine neue Sicht auf die 3 Musketiere. Aktuell wird vom Verlag Romantruhe erfolgreich die monatliche Familienserie (im Autorengespann Amanda McGrey / Erec v. Astolat) RESIDENZ ABENDGOLD aufgelegt. Unter seinem richtigen Namen schrieb er die Trilogie: KÖNIGIN GENEVIER. Eher durch Zufall stieß er auf die wahre Geschichte der Frau des legendären Artus. Ihr Leben und Wirken nach dem Tode des Königs 470 in Gallien. Dreiundzwanzig Jahre recherchierte der Autor und drang in die spannenden Ereignisse ein, die sich schwerpunktmäßig in Alt-Emporda zutrugen. Wie das Schicksal spielt, als sei es gewollt, wohnt den größten Teil des Jahres in Spanien auf der „Pläne Plimizol“ – dort, wo Parcival seine Conwiramour getroffen hat und mit Blick auf die Burg Geneviers. Frank Bruns betrieb bis 2020 das Kulturzentrum FÜNTE in Mülheim a.d. Ruhr als Impresario des THEATRO LA FUENTE. Neu, auf allen bekannten Streaming-Diensten, ist die Hörbuchserie: EIN FALL FÜR MADAME, Fünfzigerjahre Krimis aus der Provence. Außerdem ist er im Kuratorium der Burg San Salvador de Verdera in Katalonien (der Burg Königin Geneviers). Dort, im geschichtsträchtigen Katalonien, am Golf von Rosas, hat der in Wattenscheid lebende Frank Bruns, wie bereits erwähnt, seinen zweiten Wohnsitz.