Wie sieht der perfekte Spielplatz aus?

Wo treffen sich Teenager aus Wattenscheid am liebsten?

Was schätzen und was vermissen sie an ihrem Stadtteil?

Nachdem im vergangenen Jahr bereits verschiedene Bürgerbeteiligungsformate zur Entwicklung des „Neuen Bahnhofsquartier Wattenscheid“ durchgeführt wurden, kommt nun die Jugend selbst zu Wort.

In einer Onlinebeteiligung zum Thema „Spiel, Bewegung und Aufenthalt im Neuen Bahnhofsquartier Wattenscheid“ werden Kinder und Jugendlichen im Alter von 8 bis 18 Jahren, die in Wattenscheid zur Schule gehen oder dort wohnen, befragt.

Ziel ist es, die Ansprüche und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen an die Gestaltung und Ausstattung des neuen Quartiers, aber auch an die unmittelbare Umgebung zu ermitteln. Es gilt dabei herauszufinden, wo heute besonders schützenswerte Orte, derzeitige Spiel-, Bewegungs- und Aufenthaltsorte sind und welche Wegebeziehungen und welche Verkehrsmittel auf dem Schulweg und in der Freizeit genutzt werden.

Die Online-Aktion findet ab sofort bis zum 12. März unter dem Link:

https://www.jetzt-mitmachen.de/bahnhofsquartier-wattenscheid statt.

Die Ergebnisse fließen in die Qualifizierung und Weiterentwicklung der städtebaulichen Entwürfe und können nach Ablauf des Beteiligungszeitraums unterhttps://www.bochum.de/bahnhofsquartier-wattenscheid abgerufen werden.

