Fernsehkameras sind ihm inzwischen genauso vertraut wie Röntgenbilder. Die Rede ist vom Wattenscheider Orthopäden Dr. Matthias Manke, der sich am Sonntag um 22.10 Uhr auf Kabel 1 in der Sendung „Abenteuer Leben“ dem Mythos Kirmes aus medizinischer Sicht nähert.

„Ich habe einfach Spaß daran, auch wenn der Terminkalender manchmal rappelvoll ist“, erklärt „Revierdoc“ Manke. Für sein Zeitmanagement ist (nicht nur in der Praxis an der Oststraße) seine Ehefrau zuständig.

Neben dem Orthopäden-Alltag in Wattenscheid gilt es Vorträge, Dozenturen, TV-Auftritte und „Ruhephasen“ für die Buchprojekte unter einen Hut zu bekommen.

Neben seinen regelmäßigen Gastauftritten im West 3-Magazin von „Doc Esser“ war Manke zuletzt 2018 in acht Folgen der RTL-Doku-Soap "Der Nächste, bitte!" zu sehen.

Der morgen ausgestrahlte Beitrag lässt für alle „Kinder des Ruhrgebiets“ im Corona-Jahr auch ein wenig melancholische Gefühle aufkommen. Gedreht wurde nämlich 2019 auf der Cranger Kirmes. „Einmal rund um die Uhr – von der Öffnung am Morgen bis zur Schließung“, so Manke.

Herausgekommen ist ein 15-Minuten-Streifen, der in locker-unterhaltsamer Weise unsere Alltagsgewohnheiten aus medizinischer Sicht durchleuchtet. Themen für weitere Sendungen hat der „Revierdoc“ schon im Kopf: Sauna und Geschwindigkeit.

Seit zwölf Jahren arbeitet er medizinisch und auch auf vielen Vorträgen mit seinem in Rheine praktizierenden Kollegen Dr. Patrick Julius zusammen, sein kongenialer Partner vor der Kamera.

Das nächste Buch ist auch so gut wie fertig und widmet sich (nachdem es zuletzt zwischen den Buchdeckeln um die Füße ging) der Volkskrankheit „Rücken“. Der Titel wird lauten: „Wenn der Orthopäde Rücken hat“. Darin wird über eigene Erfahrungen in kurzweiliger und allgemeinverständlicher Weise berichtet. Es wird dabei auch um einen Hexenschuss beim vorweihnachtlichen Plätzchenbacken gehen.