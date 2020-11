Ab sofort bis Mitte Dezember 2020 ist Quentin Mays neuer Text "Was würde Adorno sagen?" als Miniaturbuch (8x5 cm, 12 Seiten) in den folgenden Literaturautomaten zum Preis von 2,00 € zu bekommen:

zakk, Düsseldorf

Zoo-Pavillion, Düsseldorf

Kupfersaal, Leipzig

KulTür, Regensburg

Okay, das ist jetzt nicht mehr unbedingt im Ruhrgebiet, aber man muss schließlich dorthin gehen, wo man nicht erwartet wird. Richtig? Richtig.

Das System der Literaturautomaten ist so genial wie einfach:

2 € einwerfen, Literatur statt Zigaretten rausbekommen.

Seit Dezember 2006 stehen diese wundervollen Automaten an vielen Standorten des Landes. Im aktuellen Zyklus ist Quentin May an den o.g. Standorten Teil des Literatur-Welteroberungsprogramms. Tolle Sache!

Wer also in diesen Städten unterwegs ist, darf gerne am lokalen Literaturautomat anhalten und 2 € gegen etwas Literatur to go (garantiert ohne Plastikbecher!) eintauschen.