ein

WIEDERSEHEN...

zwei LK-Bürgerreporterinnen :-)

JULI 2021, zweiter CORONA-Sommer

...natürlich verändern sich Dinge, im Leben. Von Zeit zu Zeit.

Manches ist okay, manches auch richtig gut, oder gar besser,

und natürlich gibt es auch weniger schöne Veränderungen....

Als Anfang letzten Jahres dieser CORONA-Virus

(oder heißt es DAS VIRUS ???!!!) die "Welt im Sturm´ eroberte"...

gehörte es gewiss für die meisten Menschen zu einer eher negativen Sache, etwas Befremdliches und etwas möglicherweise ALLES Verändernde´...

Natürlich dachten wir alle, es bliebe vielleicht nur einige Wochen, schränkt uns nur einige wenige Monate ein wenig ein und einige Wenige glauben sogar gar nicht an die Existenz dieser gesundheitlichen Bedrohung. Doch so wie wir Vieles bis März 2020 noch gewohnt waren, so wie „früher“, miteinander umzugehen, sich spontan zu treffen, sich aufeinander einzulassen, wann immer, wo immer und vor allem WIE man es eben gerne macht, jede und jeder so wie man es eben möchte… Vieles davon ging verloren! Schlag auf Schlag, von jetzt auf gleich…

und doch auch ein wenig schleichend...

Ihr wisst vielleicht, was und wie ich das meine, tief drin´, dieses Gefühl auch die nahestehenden Lieben nicht mehr so nah an sich heran zu lassen… DAS macht was mit uns… und ja, wie eingangs gesagt, es gibt auch Veränderungen, die fatale, weniger schöne, vielleicht sogar lebensbedrohliche Folgen für Seele, Geist und Körper haben können…..

DA isser´der Turm :-)

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Nun, wie dem auch sei ... es ist bei Jedem von uns möglicherweise ein wenig anders und vielleicht sollte das Thema nicht weiter ausgeführt werden.

Schließlich war der Anlass für diesen kleinen Beitrag ein SCHÖNER!!! :-)

Auch die LOKALKOMPASS Community verändert sich ...natürlich!

Auch ohne CORONA, und ohne all´ diese Folgen aus dieser Virus-Krise´, klar, ... !

Umso schöner, wenn es auch ein paar Kleinigkeiten gibt, die, wenn auch „ausgedünnt“ , weiterhin Bestand haben.

Ende Juli traf ich so also unsere LK-Sabine in (aus) Essen-Freisenbruch und fuhr gemeinsam mit ihr, ihrem Hund STEVIE und mit Marina nach Bochum-Wattenscheid.

Ich kannte das neu angelegte Areal um den alten Förderturm der Zeche HOLLAND noch nicht. Marina war so nett, uns zu kutschieren, denn mancher Ort ist mit dem ÖPNV ein wenig umständlich zu erreichen.

Die Wiedersehensfreude war groß …. und das sich an der LUFT bewegen sowieso!

Wenn es auch recht schwül und vor allem unbeständig war an diesem Nachmittag im Juli, so hatten wir uns doch aus Zeitgründen bewusst diesen Tag ausgesucht. Bereits auf dem Hinweg zum Treffpunkt noch in Essen kam ich in einen ersten Regenschauer, dem ich aber glücklicherweise in Bus/Bahn-sitzend entgangen war…

nach einem Kaffee auf Abstand wohlgemerkt bei Bine´… ging es dann bald auch los…

Es war fast wie früher… wenngleich diese Mund-Nasen-Bedeckung zumindest während der beengten Autofahrt immer noch befremdlich ist unter Bekannten und das sich-halt-nicht-umarmen zur Begrüßung einfach schmerzlich fehlt, tat dieses TREFFEN einfach gut. Dabei auch wieder etwas NEUES zu entdecken, war und ist so ganz nach meinem Geschmack.

Stevie tollte auch vergnügt um uns herum und mit dem Wetter hatten wir, wie man den Bildern entnehmen kann, auch Glück. Naja, zumindest bis zu dem Moment, wo wir irgendwo zum Essen einkehrten….!

Es tat so gut, sich mal´ wieder mit alten Lokalkompass-Bekannten zu unterhalten

… echt jetzt!

Sabine und Marina ... warten auf mich :-)

hochgeladen von ANA´ stasia Tell



Satt, zufrieden und voller neuer Eindrücke wurde ich dann noch im strömenden Regen mit dem Auto zum S-Bahnhof Essen-Steele zurück chauffiert und, siehe da, als ich dort meine Heimreise mit der BAHN fortsetzte, tröpfelte es nur noch vereinzelt und die Sonne lugte erneut hervor. Erst als ich sicher zu Hause angekommen war und meine klammen verschwitzten Klamotten gegen ein bequemes Haus-Dress wechselte, begann es erneut ein wenig zu regnen…

EIN SCHÖNER TAG!

Danke

Sabine, für diese Idee, sich einfach mal´ wieder zu treffen

und danke vor allem an die liebe Marina, die so freundlich war, uns zu fahren und nette Gesellschaft zu leisten!

Mit Euch immer wieder gerne unterwegs!

ANKUNFT...Parkplatz ...

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Ach ja….

Und nun weiß ich auch, dass HOLLAND ganz nah ist, nah an Essen, an Essen-Freisenbruch. Holland kann ich also auch hier im Ruhrgebiet, in Wattenscheid, also in Bochum sehen :-)

SMILE

BESTE GRÜßE … an diese LK-Community

Und besonders an Sabine, Marina und Stevie

-----------------------------------------------♥♥♥

SOMMER-Ferien

Juli 2021: AAT