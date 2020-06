In Südfrankreich habe ich in Grasse eine Parfümfabrik besichtigen dürfen. Nur 25km nördlich von Nizza gelegen, ist die Stadt Grasse ein sehr bekanntes Ausflugsziel. Die Führungen müssen angemeldet werden, zur Zeit ist die Parfümfabrik geschlossen. Die Führungen sind kostenlos. Es wird noch sehr viel in Handarbeit gearbeitet. Zahlreiche " " Erntehelfer " pflücken die Blüten mit der Hand.

Der Ursprung der wilden Rose liegt im Orient. Alle jetzigen Rosenarten stammen von ihr ab. So schön die Blüten sind, so schmerzhaft können die Dornen der Rose sein. Botaniker nennen diese allerdings als Stacheln. Sie schützen die Pflanze zum einen davor von Tieren gefressen zu werden und außerdem können die Stacheln der Rose helfen an anderen Gewächsen oder Wänden „hoch zu klettern“. Als Heilpflanze ist das Produkt des ätherischen Rosenöls wohl am bekanntesten. Es ist deshalb so wertvoll, weil für 1 kg ätherisches Rosenöl ca. 5.000 kg Blüten geerntet werden. Diese müssen im Morgengrauen gepflückt werden, da zu diesem Zeitpunkt der Duft am intensivsten ist. In der Aromatherapie wird dem Öl eine herzstärkende und ausgleichende Eigenschaft nachgesagt. Auch seelische Leiden werden mit dem Rosenduft kuriert, da er harmonisierend wirkt. Aus Rosenblütenblättern hergestellter Tee kann bei Fieber helfen, dieser hat auch eine entwässernde Wirkung. Rosenblütenblätter in Teemischungen sprechen die Sinne an, entzücken die Augen mit der Optik und den Gaumen mit dem Geschmack.

Das Gleiche gilt auch für Lavendelblüten!