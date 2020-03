Im März blühen die Gärten förmlich auf. Doch oft gleicht ein Frühlingsgarten dem anderen. Fast überall sieht man Tulpen, Narzissen oder Märzenbecher um die Wette blühen. Wem das auf Dauer etwas zu langweilig ist, dem möchte ich diese ganz besondere Pflanze vorstellen, die sicher noch nicht in jedem Frühlingsgarten zu finden ist. Die Stern-Magnolie !

Das Außergewöhnlichste an der Stern-Magnolie (Magnolia stellata) sind mit Sicherheit ihre wunderschönen sternförmigen Blüten. Bis zu 40 weiße Blütenblätter setzten sich zu einer einzigen Blüte zusammen – echte Kunstwerke der Natur! Ab März und noch ehe der Blattaustrieb begonnen hat, verwandelt sich der Strauch in eine große Blütenwolke. Durch den langsamen, aber kompakten Wuchs eignet sich die Stern-Magnolie besonders für Vorgärten oder kleine Gärten, denn die maximale Wuchshöhe und -breite von drei Metern erreicht der Blütenstrauch erst nach 20 bis 30 Jahren. Je nach Bedarf kann sie auch im Herbst beschnitten werden, wenn der Wuchs zu groß wird.

Wichtig für Magnolien – humus- und nährstoffreichem sowie saurem Boden, und einen warmen, geschützten Standort.