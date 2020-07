Kaffeesatz wird als Naturdünger oft unterschätzt, denn er enthält – für ein rein pflanzliches Ausgangsprodukt – vergleichsweise viel Stickstoff. Der stickstoff-, schwefel- und phosphorreiche Eiweißanteil der rohen Kaffeebohnen beträgt beachtliche elf Prozent. Durch den Röstvorgang wird das pflanzliche Eiweiß zwar vollständig zersetzt, da es nicht hitzestabil ist, aber die genannten Pflanzennährstoffe bleiben in den Abbauprodukten zum größten Teil erhalten. Beim anschließenden Brühen wird ebenfalls nur ein geringer Anteil der Pflanzennährstoffe ausgeschwemmt. Außerdem entstehen beim Rösten Huminsäuren – deshalb hat der Kaffeesatz im Gegensatz zu frisch geernteten Kaffeebohnen einen leicht sauren pH-Wert.



Wie kann man Pflanzen mit Kaffeesatz düngen?

Will man den Kaffeesatz als Dünger verwenden , sollte man ihn zunächst sammeln, denn es lohnt sich kaum, mit jeder einzelnen benutzten Filtertüte in den Garten zu gehen und den Inhalt um die Pflanzen zu streuen.Der Kaffeesatz wird an einem luftigen, trockenen Platz in einem Eimer gesammelt,darin am besten ein feinmaschiges Sieb hinein hängen, in dem der frische Kaffeesatz rasch trocknen kann, damit er nicht anfängt zu schimmeln.

Den Kaffeesatz verstreut man eine Handvoll des trockenen Pulvers im Wurzelbereich der jeweiligen Pflanze. Kaffeesatz wirkt leicht bodenversauernd und reichert die Erde außerdem mit Humus an. Daher eignet er sich am besten zum Düngen von Pflanzen, die sauren Humusboden bevorzugen. Dazu zählen zum Beispiel Hortensien, Rhododendron und Blaubeeren. Wichtig: Den Kaffeesatz flach in den Boden ein arbeiten oder mit etwas Mulch abdecken – bleibt er einfach nur auf der Erdoberfläche liegen, zersetzt er sich sehr langsam und seine Düngewirkung fällt kaum ins Gewicht.

Tipp: Bei Balkonblumen und anderen Topfpflanzen vor dem Umtopfen etwas Kaffeesatz unter die neue Blumenerde mischen, um sie mit weiteren Nährstoffen und Spurenelementen anzureichern.

Kaffeesatz kompostieren

Der Kaffeesatz kann indirekt als Dünger für den Garten genutzt werden, indem dieser zunächst kompostiert wird.Das feuchte Pulver einfach auf der Oberfläche vom Komposthaufens ausstreuen. Die Filtertüte kann auch kompostiert werden, den Kaffeesatz sollte aber vorher herausschütten werden – anderenfalls fängt er leicht an zu schimmeln.

Kalter Kaffee für Zimmerpflanzen

Kaffeesatz sollte nicht als Dünger für Zimmerpflanzen verwendet werden, denn das Pulver wird auf dem Topfballen kaum zersetzt und fängt früher oder später an zu schimmeln. Kalter schwarzer Kaffee aus der Kanne eignet sich jedoch als kostenloser Dünger. Verdünnt einfach im Verhältnis 1:1 mit Wasser und die Zimmerpflanzen, Kübelpflanzen und Balkonblumen damit gießen. Dieses Gießwasser sollte vor allem bei Zimmerpflanzen sehr sparsam dosiert werden ,und nicht mehr als eine halbe Tasse verdünnten Kaffee pro Pflanze und Woche, sonst besteht die Gefahr, dass der Topfballen zu stark versauert und die Zimmerpflanzen nicht mehr richtig wachsen.

Kaffee als natürliches Pflanzenschutzmittel

Ein 1:1 mit Wasser verdünnter, normal starker Kaffee wirkt jedoch auch gegen Trauermücken an Zimmerpflanzen, denn das enthaltene Koffein ist für die im Topfballen lebenden Larven giftig. Außerdem kann man die Kaffeelösung mit einem Zerstäuber gut zur Bekämpfung von Blattläusen einsetzen.