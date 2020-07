Nachdem ich in meinem Beitrag vom 16.06.2019 bereits über das Insektenparadies auf dem Ev. Friedhof in Wattenscheid berichtet hatte, -hier klicken- ist die Anzahl der Wildblumenwiesen in der Zwischenzeit noch weiter angewachsen. Diese bieten Besuchern einen herrlichen Anblick und den Tieren ein reichhaltiges Nahrungsangebot.

Foto: ©Rainer Bresslein

Durch eine neue Friedhofskultur –mehr Urnen als Sargbestattungen- wurden größere Flächen frei und entsprechend ökologisch genutzt. So wurden z.B. nicht mehr belegte Gruften zu Wiesen umgearbeitet und mit insektenfreundlichen Gewächsen eingesät, Nistkästen für Vögel und Insektenhotels an zahlreichen Bäumen runden das ökologische Gesamtbild ab.

Hier eine Auswahl meines Fotostreifzuges vom 11.07.2020:

