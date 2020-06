Mit Wasser im Garten kann man gut entspannen.

Es gibt einige gute Gründe für die Gestaltung eines Wassergartens. Das nasse Element fasziniert Mensch und Tier.Stille Wasserflächen haben im Garten eine beruhigende Ausstrahlung,

Schon auf einem kleinen Balkon oder einer schmalen Terrasse lassen sich erfrischende Ideen umsetzen.

Ob im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon –ein Miniteich ist eine tolle Bereicherung und sorgt für Urlaubsflair auf Balkonien.

Angefangen bei einer flachen Schale mit Schwimmpflanzen

Der richtige Standort des Mini-Teichs im Wassergarten ist mindestens genauso wichtig wie die Pflanzenauswahl.

Es geht auch einfach und kostengünstig mit einer alten Zinkwanne, ein Kübel oder anderes wasserdichtes Gefäß mit Wasserpflanzen reicht es bereits aus, um sich einen Mini-Teich auf dem Balkon, im Garten und derTerrasse zu holen.

Weil die Gefäße in der Regel frei stehend sind und nur über ein begrenztes Wasservolumen verfügen, erwärmen sie sich rasch und es kommt schneller zu Algenbildung als bei großen Gartenteichen. Deshalb sollten die Wannen, Kübel und Bottiche nicht auf dem Südbalkon in der vollen Sonne stehen, sie sind an einem halbschattigen Platz besser aufgehoben.

Auch auf schnell wachsende und wuchernde Pflanzen sollte man besser verzichten. Ein Hingucker sind geeignet Teichpflanzen wie z.B. Zwerg-Binse, Sumpf-Dotterblumen, und aufrechte Gewächse wie Pfeilkraut, wodurch schöne Kontraste entstehen.

Wer Insekten, Vögeln und einer Vielzahl an weiteren Tieren und Pflanzen ein Zuhause geben will, für den ist ein Wasserteich das Richtige. Dabei reicht bereits ein kleiner Garten/ Terrasse für ein Mini-Biotop mit Pflanzen, die Feuchtigkeit lieben. Wer mehr Platz hat und vielen unterschiedlichen Tieren einen Lebensraum bieten will, sollte eine größeren Naturteich anlegen: mit einem flach auslaufenden Uferbereich mit einer leichten Senkung für Vögel, Molche und Frösche, sowie Pflanzen wie Schwertlilien und Vergissmeinnicht. Wer mag kann verschiedene Wassertiefen planen und mithilfe von Folienteichen modellieren. Bei einem solchen Teich finden sich die Tiere zumeist ganz von alleine ein,Frösche, Libellen und Vögel treffen sich am Teichrand auf eine Erfrischung!

Völlig unkompliziert: Der Teich für eine Gartensaison!

Ganz schnell und trotzdem dekorativ ist die einjährige Miniteich-Version: eine flache Schale, ein Topf mit Zyperngras, ein paar Steine drapieren, dazu ein dekorativer Stein in der passenden Größe und ein paar einjährige Schwimmpflanzen wie zum Beispiel die Wasserhyazinthe - fertig ist der Miniteich. Das Praktische ist, dass man sich keine Gedanken machen muss, was im Winter mit dem Teich geschieht. Im Herbst kommen Steine und Behälter in den Keller oder die Garage. Wer mag kann die Pflanzen in einem Wassergefäß in der Wohnung überwintern lassen,und im nächsten Jahr kann die Schale wieder neu gestaltet werden.