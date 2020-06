Gerade in dieser Zeit wird einiges im Garten, Balkon oder Terrassen umgestalten...gepflanzt. Oft stellt man sich die Frage...oder den grünen Daumen...WO...WAS.. hin soll.

Pflanzen brauchen viel Flüssigkeit und Sonne? Stimmt, aber nicht alle. Auch sonnenarme Gärten und Balkone lassen sich in sattes Grün tauchen. Und auch Küchenkräuter gedeihen im Schatten.

Nicht alle Pflanzen brauchen Sonne, Sonne und nochmals Sonne, um gut zu wachsen. Auch schattige Gärten und Balkone, auf denen Sonnenlicht Mangelware ist, können ein regelrechtes Pflanzenparadies werden.



Schatten ist ein spezieller Lebensraum, aber kein schlechter!

Oftmals geht schattigen Plätzchen der Ruf voraus, man könne dort nichts ohne Erfolg pflanzen oder anbauen. Das stimmt so nicht. "Neben vielen Zierpflanzen gedeihen auch zahlreiche Obst-, Gemüse- und Kräuterarten an schattigen Plätzen."

Schatten ist in der Natur ein spezieller Lebensraum, der von sehr spezialisierten Pflanzen bewachsen wird. Gewächse aus der Wiese oder aus sonnigen Freiflächen kommen dort nicht klar, sondern wachsen ganz langsam, und drehen sich zu einer Lichtquelle hin, manche verkümmern oder verschwinden innerhalb weniger Wochen."

Gut ist wenn man sich vorher Gedanken macht und sich mit dem Standort detailliert auseinanderzusetzt und die Pflanzen entsprechend auswählt. "Hilfreich ist es, beim Besuch z.b. Gärtnerei ein Foto vom Standort mitzubringen, oder kurz eine Skizze - am besten mehrere aus verschiedenen Perspektiven, damit besser eingeschätzt werden kann, wie schattig es dort wirklich ist"

Schatten-Balkon: Optische Highlights durch Blätter

Ein buntes Blütenmeer ist an einem schattigen Standort nicht zu erwarten. Aber es gibt ja auch andere optische Highlights. Für dunkle Stellen im Garten weißblühende Pflanzen oder solche mit schattierten Blättern verwenden. Sie setzen Akzente und hellen.. dunkle Ecken auf."

Unter Laubbäumen können Frühblüher wie Krokus, und das Vergissmeinnicht bis etwa Juni für Farbtupfer sorgen. Weiter in den Sommer hinein übernehmen die Blattschmuckpflanzen, da um diese Jahreszeit die Bäume dicht belaubt sind und wenig Licht auf den Boden fällt. Favorit für vollschattige Standorte sind Funkien.

Welche Pflanzen mögen vollschattige Standorte?

Für den Schatten geeignet sind nicht nur bekannte Pflanzen wie Frauenmantel und Akelei, sondern auch elegante Schönheiten wie Salomonssiegel und Schaublatt. Diese herrlichen Blattschmuckstauden mögen etwas feuchtere Böden und werden riesig. Je nach Sorte sind die Blätter rundlich oder geteilt, wie das einer Kastanie.

Wer einen besonderen und trotzdem robusten Bodendecker sucht, dafür sind die verschiedene Japanwaldgräser gedacht.

Ein weiterer Klassiker für vollschattige Standorte: Farne. Es gibt filigrane, buschig wachsenden Farne,

den tropisch wirkenden Königsfarn und die winter-grüne Schildfarne mit den klassisch-

dunkelgrünen, in einem Bogen überhängenden Farnwedeln.

Küchenkräuter wachsen im Schatten, im Halbschatten sogar Gemüse und Obst.

Bei Essbarem kommt es auf die Schattenart an. Viele Arten und Sorten gedeihen auch im Schatten. Bei strengen Nordlagen muss man jedoch auf Obst, Gemüse oder Kräuter verzichten, man kann aber hier auch experimentieren." Gut gedeihen aber Schnittlauch, Sauerampfer, Petersilie, Minze, Zitronenmelisse und Süß-Dolde.

Für den Halbschatten geeignet sind bei den Gemüsearten: Rote Bete, Radieschen, Salate, Lauch, Möhren und Kohlrabi. Vor allem fühlen sich die Kohlarten im Halbschatten wohler als an vollsonnigen Standorten. Wer Obst anbauen möchte, die Kulturheidelbeere, Johannisbeere, Brombeere, Walderdbeere und Schattenmorelle.