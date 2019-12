SPD und Grüne haben beschlossen, dass der August-Bebel-Platz in Wattenscheid für Autos gesperrt werden soll. Das stinkt so manchem Anwohner und den Geschäftsinhabern. Das Ziel sollte ihre Meinung nach sein, den August-Bebel-Platz zu beleben. Den Besucher- und Durchfahrtsverkehr in die Nebenstraßen abzudrängen, wird damit nicht für vereinbar gehalten.

Jetzt haben sich drei bekannte Wattenscheider zusammengefunden und organisieren den bürgerlichen Widerstand. Wolfgang Dressler, Hans Henneke und Marc Westerhoff haben der Stadtverwaltung in Bochum mitgeteilt, dass sie ein Bürgerbegehren gegen diese Entscheidung anstrengen. Etwa 3.500 Unterschriften müssen die Drei dafür sammeln.

Am Ende könnten die Wattenscheider selber entscheiden

Sollte diese Zahl gültiger Unterschriften erreicht werden, dann muss sich die Bezirksvertretung Wattenscheid erneut mit der Angelegenheit befassen. Kommt erneut eine Mehrheit gegen den privaten Autoverkehr auf dem August-Bebel-Platz zustande, dann wird die Frage den Bürger vorgelegt. Die Wattenscheider sind dann aufgefordert selber abzustimmen, ob demnächst noch Autos über den Platz zur Friedrich-Eberstraße oder zur Bochumer Straße fahren dürfen.

Mehr Infos auf der Internetseite "BürgerBegehren August-Bebel-Platz": http://www.bbabp.de/