Das Angebot der Stadtgestalter Wattenscheid an die Wähler*innen zur Kommunalwahl am 13.09.2020 liegt inhaltlich und personell vor.

Die stadtgestalterischen Ziele und Schwerpunkte für lebens- und liebenswerte Stadtteile sowie das Konzept für eine belebende Auffrischung der WAT-City:

1.) Hochschulcampus, Wohnen und Arbeiten im Quartier, eine neue Bewohnerschaft (Studenten, Familien und Gewerbetreibende) belebt die Nachfrage in der Innenstadt.

Hochschulcampus Wattenscheid

2.) Regiobahn durch den Wattenscheider Norden - endlich vernünftige Anbindung an Essen und Bochum ohne lange Umwege. Entscheidender klimafreundlicher Beitrag für Mensch und Umwelt.

Regiobahn Nord

3.) Neue Mitte WAT-Leithe, Belebung und Modernisierung des Ortsteilzentrums.

Wattenscheid-Leithe

4.) Aufwertung und Erfrischung der Wattenscheider Heide

Wattenscheider Heide

5.) Umfangreiche Vorschläge und Veränderungen für WAT-Höntrop, u. a. Bewältigung des zu erwartenden Pendlerzustroms am S-Bahnhof sowie endlich ein Zentrum für Höntrop/Westenfeld, wo sich Menschen treffen und begegnen.

Höntrop

Hierfür stehen selbstverständlich auch Personen. Die Stadtgestalter bieten in den einzelnen Wattenscheider Wahlkreisen für den Rat der Stadt Bochum folgende Verantwortliche zur Kommunalwahl 2020.

Wahlkreis 21 - Dirk Dziabel (49) für Günnigfeld/Südfeldmark

Wahlkreis 22 - Nikolas Lange (24) für Wattenscheid-Mitte/-Westenfeld

Wahlkreis 23 - Peter Thüner (52) für Wattenscheid-Mitte/-Ost

Wahlkreis 24 - Katja Pfingsten für Wattenscheid-West/Leithe

Wahlkreis 25 - Michaela Häusler für Höntrop-Nord/Vogelspoth

Wahlkreis 26 - Yankuba Dziabel-Darboe (26) für Eppendorf/Munscheid 

Wahlkreis 27 - Peter Schröter für Höntrop-Süd/Sevinghausen