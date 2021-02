Wattenscheids Bezirksbürgermeister Hans Peter Herzog (SPD) möchte nicht, dass die 80-Jährigen seines Bezirks, die ohne Hilfe von Angehörigen ihre Impfung organisieren müssen, allein gelassen werden mit ihrem Schicksal. „Ich habe miterlebt, wie Freunde und Bekannte fast verzweifelt sind beim Versuch einen Termin für ihre Eltern zu organisieren. Es gibt aber auch viele ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die keine Familie mehr haben und ohne Hilfe mit der gesamten Vorbereitung und Organisation der Impfung klarkommen müssen. Diese dürfen wir dabei nicht vergessen.“ Herzog möchte dafür Hilfe organisieren.

Er bietet an, dass sich solche hilfsbedürftigen Menschen an ihn wenden können oder von Mitbürgern an ihn vermittelt werden unter der Telefonnummer 0234-910 6226. Gegebenenfalls werden Mitarbeiter im Wattenscheider Rathaus die Informationen an den Bezirksbürgermeister weiterleiten.

„Da das Impfzentrum im Ruhrkongress von Wattenscheid aus ja auch nicht eben um die Ecke liegt, suche ich Mitstreiter, die mit mir solche über 80-Jährigen dorthin fahren und während der Impfung betreuen. Auch sie können sich unter der obigen Nummer melden,“ sagt Herzog. „Es ist kein allgemeiner Fahrdienst, der hier stattfinden soll. Jeder, der Hilfe in der Familie hat, soll diese nutzen. Auch sollen sich gehandicapte Senioren vom Hausarzt einen Taxischein ausstellen lassen und somit dieses Gewerbe unterstützen. Aber wir dürfen die älteren Menschen ohne helfende Angehörigen mit Ihren Ängsten und Unsicherheiten nicht vergessen.“