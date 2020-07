Ab heute 07.07.2020, sowie in den nächsten Tagen sind mehrere Anschlussstellen der A40 im Bereich Bochum gesperrt. Straßen NRW führt dort in Richtung Dortmund Reinigungs- und Mäharbeiten durch. Deshalb sind einzelne Anschlussstellen immer wieder stundenweise gesperrt. Die erste Anschlussstelle ist Bochum-Wattenscheid-West, die am Dienstag ab 9 Uhr für vier Stunden gesperrt ist. Am Mittwoch ist dann Bochum-Wattenscheid dran. Die einzelnen Sperrungen gehen bis Montag.

Diese Anschlusstellen sind gesperrt:

Anschlussstelle Bochum-Wattenscheid-West, Dienstag (7.7.) von 9 bis 13 Uhr

Anschlussstelle Bochum-Wattenscheid, Mittwoch (8.7.) von 9 bis 13 Uhr

Abfahrt der Anschlusstelle Bochum-Dückerweg, Donnerstag (9.7.) von 9 bis 11 Uhr

Auffahrt der Anschlussstelle Bochum-Dückerweg, Donnerstag (9.7.) von 11 bis 13 Uhr

Abfahrt der Anschlussstelle Bochum-Hamme, Montag (13.7.) von 9 bis 11 Uhr

Auffahrt der Anschlussstelle Bochum-Hamme, Montag (13.7.) von 11 bis 13 Uhr