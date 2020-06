Wie wir Menschen auch, leiden Tiere im Sommer mitunter sehr unter der Hitze. Es gibt allerdings einiges, was man tun kann, um ihnen gut und sicher durch die heiße Jahreszeit zu helfen. So können beispielsweise einfach Schalen mit Wasser gefüllt auf dem Balkon oder im Garten für Vögel, Insekten und Co. ein Angebot schaffen, das über Leben und Tod entscheidet.

Hamster, Kaninchen und Co.

Rückzug

Wichtig ist ein kühler Rückzugsort zum Schlafen. Hierfür eignet sich beispielsweise ein Keramikhaus, Unterschlupfmöglichkeiten aus Plastik hingegen nicht.

Abkühlung

Im Kühlschrank gelagerter und dann im Käfig ausgestreuter Sand kann helfen, ein angenehmes Klima zu schaffen. Auch Eiswürfel oder Kühlpads, in ein Handtuch gewickelt, können die notwendige Abkühlung verschaffen.

Zugluft

Käfige gehören in den Schatten. Wer vermeintlich über Ventilatoren etwas Gutes tun möchte, sei gewarnt: Zugluft kann Erkältungen und Augenentzündungen hervorrufen und sollte deshalb unbedingt vermieden werden.

Hygiene

Bei hohen Temperaturen muss das Wasser täglich gewechselt und Nahrungsreste schnell weggeworfen werden, da sich Bakterien nun besonders schnell vermehren. Auch sollte auf wasserhaltige Nahrungsmittel wie frisches Gras und Kräuter geachtet werden. Urin und Kot immer möglichst schnell entfernen.

Hunde

Wasser, Wasser, Wasser

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber lieber einmal zu viel als einmal zu selten gesagt: es muss immer genügend Wasser vorhanden sein. Auf den Spaziergang auch gerne eine Wasserflasche mitnehmen und dem Hund anbieten.

Nasses Tuch

Auch wenn man die Spaziergänge am frühen Morgen und am späten Abend macht, kann es dennoch sehr heiß sein. Ein nasses Tuch kann bei Hunden nicht nur Abkühlung, sondern auch Freude hervorrufen. Nicht den Hund mit Wasser nassspritzen, durch die akute Abkühlung können Hunde Kreislauf Probleme bekommen, oder sogar bei besonderen Fellarten....gibt es einen Sonnenbrand. Auch meinen Hundebesitzer es gut, ausgerechnet wenn die Sonne vom Himmel brennt, das Fell kürzen zu lassen. Das Fell schützt den Hund vor Sonnenbrand, Insektenbefall u.s.w.

Was wäre wenn wir Menschen nackend rumlaufen ohne Sonnenschutz? Da brutzelt aber die Haut.

Kleine Portionen

Kleine Nahrungsportionen sind leichter verdaulich und strengen weniger an. Deshalb lieber mehrmals am Tag weniger anbieten. Genauso wie wir Menschen!

Kurznasen

Wer einen Vierbeiner mit durch die Zucht verkürzter Nase hat, sollte darauf achten, dass sie die Hitze viel weniger regulieren können. Bei hohen Temperaturen droht deshalb unter Umständen Lebensgefahr. Es muss also auf besondere Schonung geachtet werden.

Katzen :Großes Trinkangebot

Katzen können sehr wählerisch sein, das weiß niemand besser als Besitzer der Samtpfoten. Deshalb kann es Sinn ergeben, ihnen mehrere Wasserangebote zu unterbreiten, so dass sie insgesamt mehr trinken.

Kühle Orte

Damit sich Katzen abkühlen können, reichen häufig schon abgedunkelte Schlupfwinkel oder Steinplatten zum Drauflegen.

Freigang

Wenn Katzen zu gesicherten Gärten oder Balkonen Zugang haben, sollte im Idealfall die Rückzugsmöglichkeit in die Wohnung gewährleistet sein, um sich in den Schatten zur retten. Falls das nicht möglich ist, muss ein Schattenplatz draußen zur Verfügung stehen.