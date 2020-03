Aktuell zeigen sich in fast allen Bundesländern Infektionsfälle mit dem Coronavirus.Dies stellt uns alle vor große Herausforderungen. Es ist unsere Aufgabe, die Infektionsgefahr durch bestmögliche Hygiene und Vorsorge zu mindern. Um Risiken zu minimieren, dass das neue Coronavirus durch Besucher ins Krankenhaus hineingetragen wird, treten ab sofort neue Besuchsregelungen in Kraft:

In Härtefällen sind Ausnahmen möglich, müssen aber mit dem behandelnden Arzt abgestimmt werden. Unberührt von diesen Einschränkungen ist der Besuch unserer Ambulanzen und der KV-Notfallpraxis sowie die Teilnahme am Gottesdienst in der Kapelle. Besucher, die selbst erkrankt sind und insbesondere unter Atemwegsinfekten leiden, sind aufgefordert, niemanden im Krankenhaus zu besuchen.

Um den Kontakt mit der Familie und Freunden trotzdem eng zu halten, haben unsere Patienten die Möglichkeit, Festnetztelefonate innerhalb Deutschlands vom Krankenbett aus kostenfrei zu führen.

Wichtig ist auch die Händehygiene und ein sachgerechter Umgang mit Desinfektionsmitteln. Diese finden Sie weiterhin an den Eingangsbereichen unserer Klinik. Für Besucher ist das Waschen der Hände mit Wasser und Seife im Allgemeinen ausreichend.

Weil in nicht unerheblichem Umfang Schutzmaterialien und Desinfektionsmittel entwendet wurden, haben wir Desinfektionsspender auf den Fluren und in den Wartebereichen reduziert, um weiterem Diebstahl Einhalt zu gebieten.Die aktuelle Situation erfordert es, dass wir die Entwicklung achtsam verfolgen und als verantwortlicher Klinikträger angemessen reagieren. Bitte helfen Sie mit, unsere Patienten zu schützen.