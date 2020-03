Seit Wochen ärgern sich die Anwohner der Straße Am Hunnepoth in Eppendorf über den Zustand des Gehweges vor ihren Wohnhäusern.

Nachdem vor fünf Wochen ein Wasserrohrbruch von den Stadtwerken umgehend repariert wurde, lässt die weitere Instandsetzung des Gehweges auf sich warten. Besonders in den Abendstunden ist die "Absicherung" eine echte Stolperfalle. Zum Glück ist bisher noch nichts Gravierendes passiert, vielleicht höchstens mal ein Kratzer am Auto. Dennoch sollte man langsam mal die Initiative ergreifen und dem Zustand ein Ende bereiten.

Die Anwohner hoffen jedenfalls, dass im Zuge etwaiger europaweiter Ausschreibungen die Pflasterarbeiten nicht nach Norditalien vergeben werden bzw. wurden. Denn das könnte dauern!!!

Fotos: ©Rainer Bresslein