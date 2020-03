Das Coronavirus ist für alle Menschen eine Überforderung!

Natürlich trifft es die Menschen der Risikogruppen und ältere Menschen am härtesten. Frage! Wann fängt alt an???? Aber auch von uns anderen Menschen wird viel abverlangt. Aber halten sich alle an die Vorgaben der Bundesregierung ??????

NEIN!!!!! Ich finde sowas zum K...... Es sind viele Egoisten unterwegs! Sie haben leider nicht die geringste Spur von Solidarität ! Wie viele haben NULL BOCK auf gesellschaftliche Verantwortung??? Was glauben diese Menschen eigentlich wer sie sind ??? Dass, das ganze Leben in dieser Zeit eine Relax/ Ferienzeit ist ? Wach werden und aufmerksam sein! Bleibt zu Hause! Schützt Euch selber, eure Familien, Freunde, Mitmenschen, kranke, ältere Menschen... nur so können wir gemeinsam diese Krise überstehen! Ist es wichtig z.b.ein Friseurbesuch, Nagelstudio, Gruppen von Müttern mit Kinderwagen, Nordic Walking Gruppen und, und.......

Gestern konnte ich von meinem Balkon beobachten, wie jede Menge Leute, Kinder mit Fahrrädern in Gruppen unterwegs waren. Haben wir schon Ferien? Klar das schöne Wetter verleitet! Auf Bänken sitzen Menschen mit Picknickkörben, große Eisbecher aus dem Supermarkt!

Heute Morgen in einem Supermarkt! Vater, Mutter und 3 Kinder schlendern durch die fast leeren Gänge und machen sich über die leeren Regale lustig! Es werden Fotos davon gemacht, um diese natürlich schnell bei z.b. Facebook zuposten ! Muss das sein? Dann noch die Ansage vom Vater ...Kinder geht alten Menschen aus dem Weg ! Wie herabwürdigend ist das? ! Ich habe mich kurz nur umgedreht und geanwortet....Nur gut das der Klapperstorch sie irgendwo abgelegt hat! Dann treffe ich massenhaft ältere Menschen, Ehepaare....Kann nicht einer zu Hause bleiben und nur einer macht Besorgungen? Gehetzt, mürrisch und agressiv so sehe ich manche Mitmenschen!

Dann erlaube ich mir eine Aufforderung!!!! Fast jeder hat Eltern, Großeltern,Geschwister ruft doch mal an, fragt nach wie es ihnen geht, oder ob sie etwas benötigen! Fast jeder hat ein Telefon, Smartphone oder schreibt Mails, Briefe, Karten u.s.w ( die Post funktioniert noch )

Hört und seht Nachrichten! Es soll keine Panikmache sein! Italien hat es am Anfang auch nicht ernst genommen! Es sind mehr Menschen verstorben und erkrankt als in China!

Noch haben wir keine Ausgangssperre!! Aber wenn die Zahl der Erkranken in Bochum so rasant steigt wie innerhalb der letzten Tage wird es wohl dazu kommen!

Und für die Jenigen die mir als Kommentar die Frage stellen, warum Ich unterwegs bin! Ganz einfach! Es gibt Erkrankungen die eine besondere fast tägliche Behandlung benötigen, und anschließend verbinde ich es wenn es möglich ist, und der Bedarf besteht mit einem kleinen Einkauf.