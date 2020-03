Tirol und Salzburg schließen wegen der Corona-Epidemie zudem alle Skigebiete und beenden die Wintersaison vorzeitig. Das teilten die Landesregierungen der beiden Bundesländer mit. Grund seien die Versuche des Alpenlandes, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Die Seilbahnen seien nur noch bis einschließlich Sonntag geöffnet, die Hotels und andere Beherbungsbetriebe bis einschließlich Montag. Der Montag sei gewählt worden, damit eine "geordnete Rückreise der Gäste" aus den Skigebieten erfolgen könne, hieß es.Reisende aus Risikogebieten Der weltweite Ausbruch des Coronavirus sorgt für dramatische Einbrüche im Tourismus und ungeahnte Probleme im internationalen Reiseverkehr. In Europa schotten sich immer mehr Länder ab und erlauben Deutschen die Einreise gar nicht mehr oder nur noch unter erschwerten Bedingungen.

Dänemark hat am Samstagmittag 12 Uhr alle Landgrenzen dicht gemacht - darunter auch die zu Deutschland. Einreisen dürfen nur noch dänische Staatsbürger. Touristen werden hingegen an der Grenze aufgehalten.Tschechien schließt seine Grenzen für alle Deutschen, die keinen festen Wohnsitz in dem EU-Mitgliedstaat haben. Die Maßnahme gelte auch für Ausländer aus Italien, Spanien, Österreich, der Schweiz, Schweden,Norwegen, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Dänemarkund Frankreich, erklärte Ministerpräsident Andrej Babis. Er stufte diese Staaten als Risikogebiete für eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus ein.Die Corona-Pandemie schränkt zunehmend den Alltag der Menschen in Deutschland ein.Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung hat auch Polen am Montagnachmittag an den wichtigsten Grenzübergängen mit Deutschland und Tschechien Kontrollen eingeführt. Ab dem 15. März wird im Land außerdem der Flug-, Bahn und Schiffsverkehr unterbrochen. Bis zum 24. März werden Grenzkontrollen eingeführt und einige Übergänge von Deutschland nach Polen ganz geschlossen. Kroatien:Quarantäne für Deutsche.Die Einreise ist Personen erlaubt, die bei der Einreise ihre Kontaktdaten inklusive Rufnummer angeben und sich anschließend in eine 14-tägige Quarantäne begeben.Die Slowakei will abgesehen von Polen gar keine Ausländer mehr ins Land lassen. Die Regierung teilte mit, den internationalen Bus- und Zugverkehr in das Land zu stoppen.Der Sprecher des slowakischen Innenministeriums, Peter Lazarov, kündigte in Bratislava zudem die Schließung aller internationaler Flughäfen an.Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus macht Lettland seine Grenzen für Reisende dicht. Die Maßnahme gelte ab dem 17. März und umfasse den Luft-, Schienen-, See- und Straßenverkehr. Alle Letten sollen bis dahin in ihre Heimat zurückkehren. Auch Litauen hat am Samstagabend angekündigt, seine Grenzen für Ausländer zu schließen. Norwegen: Internationaler Flugverkehr eingestellt.Österreich verweigert Reisenden, die aus Italien kommen, die Einreise. Ausnahmen seien nur mit ärztlichem Attest möglich, hieß es. Die Durchreise von Touristen Richtung Deutschland solle möglich bleiben, wenn gewährleistet sei, dass sie ohne Stopp die Alpenrepublik durchquerten, hieß es von Behörden. Dazu könne zum Beispiel die Tankanzeige von Reisenden kontrolliert werden.Seit dem 13. März dürfen für die Dauer von zunächst sieben Tagen keine Flieger mehr aus Deutschland auf der Insel Madeira landen. Flüge vom Festland werden weiter fortgeführt. Für alle ankommenden Fluggäste gilt auch hier eine 14-tägige obligatorische Quarantäne. Bis zum 9. April bleiben Blidungs- und Kultureinrichtungen sowie Theater, Kinos und Museen in ganz Portugal geschlossen.Die Niederlande hat ihre Grenzen noch geöffnet!! Für ihre eigenen Bürger hat die Regierung aber inzwischen die Empfehlung abgegeben, nicht mehr ins Ausland zu reisen.Für Schweden gilt dasselbe wie für die Niederlande. Die Einreise ist noch möglich, doch das Außenministerium rät schwedischen Staatsbürgern von Reisen in andere Länder ab.Malta: 14 Tage Quarantäne für Deutsche.Für alle Einreisenden aus Deutschland gilt eine 14-tägige Quarantäne. Zudem werden zahlreiche Flüge von und nach Deutschland eingestellt.Wer von Deutschland nach Zypern reist, muss damit rechnen, dass er wegen des Coronavirus 14 Tage in Quarantäne verbringen muss. Für Reisende aus Italien, Südkorea und Iran ist sogar eine 14-tägige Quarantäne unter ärztlicher Kontrolle angeordnet worden.Russland: 14 Tage Quarantäne für Deutsche. Wer aus Deutschland nach Russland reist, muss selbstständig eine zweiwöchige Quarantäne durchführen. Nach der Ankunft in der russischen Hauptstadt sollen Reisende sich bei einer Hotline melden. Die Bestimmungen gelten bislang nur für Moskau. Slowenien: Verstärkte Einreisekontrollen und Gesundheitsprüfungen am Flughafen Ljubljana. Deutsche ohne Wohnsitz in Slowenien müssen an der Grenze ein SARS-CoV-2-Negativzertifikat in slowenischer, italienischer oder englischer Sprache vorweisen, das nicht älter als drei Tage sein darf.Spanien riegelte zudem in der Nacht zum Freitag vier katalanische Gemeinden ab. Die insgesamt 66.000 Einwohner dürfen die Orte nicht mehr verlassen. Italienische Kreuzfahrtschiffe und Fähren dürfen spanische Häfen nicht mehr anlaufen.USA: Europäer nicht erwünscht. US-Präsident Donald Trump hat einen 30-tägigen Einreisestopp aus Europa in Kraft gesetzt. Dieser gilt auch für Deutsche. Zunächst nahm Trump von diesem Verbot noch Irland und Großbritannien aus revidierte dies allerdings am Samstag. China

Derzeit müssen Deutsche laut Auswärtigem Amt bei Einreise oder nach einer innerchinesischen Reise damit rechnen, zu einer zweiwöchigen Quarantäne verpflichtet zu werden. Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien, Tschad und Uganda: Reisende aus Deutschland müssen sich zwei Wochen in Selbst-Quarantäne begeben. Wer sich nicht daran hält, muss mit strafrechtlichen Folgen rechnen.Nepal vergibt ab Dienstag keine Visa mehr für Deutsche direkt bei der Ankunft.

In Vietnam wird für Reisende aus Deutschland die Visafreiheit vorübergehend ausgesetzt.Die Pandemie mit dem Erreger Sars-CoV-2 trifft die Tourismusbranche hart und verunsichert viele Reisende, die sich nun fragen: Wo kann ich in diesem Jahr überhaupt noch Urlaub machen, wenn sich das neue Coronavirus überall ausbreitet, zum Beispiel in Italien und jetzt auch in Deutschland?

Im Prinzip haben Reisende drei Möglichkeiten. Erstens: Sie bleiben zu Hause. Zweitens: Sie planen ihren Urlaub in einem Land, aus dem noch keine Infektionen gemeldet wurden - und hoffen, dass das auch so bleibt, was kaum mehr möglich ist! Drittens: Sie reisen in eine Region oder ein Land mit Corona-Infizierten und minimieren dort das persönliche Risiko einer Ansteckung. Großes Risiko !!!