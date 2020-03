Deutschland schließt morgen den 16.03.2020 um 8 Uhr die Grenzen zu den europäischen Ländern!

Alles weitere in den Nachrichten z.b. Tagesschau u.s.w.

Notfallbetreuung für die Kinder von Eltern in "relevanten Berufen" !!!

Ab Montag bleiben die Schulen und Kitas auch bei uns in Bochum wegen des Corona-Virus geschlossen. Die Stadt richtet allerdings ab Dienstag eine Notfallbetreuung in Kitas für diejenigen Eltern ein, die in relevanten Berufen arbeiten. Dazu zählen zum Beispiel Pflegekräfte, Polizisten, Feuerwehrleute oder Ärzte. Das Land hat ähnliches für die Schulen angekündigt.

Oberbürgermeister Thomas Eiskirch hat sich gestern Abend in einer Videobotschaft auf Twitter und Youtube an alle Bochumer gewandt. Bis jetzt sind 20 Bochumer am Corona-Virus erkrankt. Es gibt 59 Verdachtsfälle. Laufende Informationen findet Ihr in einem Ticker auf radiobochum.de oder auf der Seite der Stadt, bochum.de/corona.