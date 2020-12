Es gibt einen neuen Corona Hotspot in Bochum (Stand Donnerstag, 10.12.). Im Sankt-Anna-Stift in Altenbochum sind 26 Menschen an Corona erkrankt: Vier Mitarbeiter und 22 Bewohner. Schon am Mittwoch hatte die Stadt Bochum zwei größere Infektionsherde gemeldet: Im Marienhospital in Wattenscheid und in der Augusta-Kurzzeitpflege in Bo.-Linden. Im Marienhospital gibt es aktuell 54 Corona-Fälle. Dort werden keine Patienten mehr angenommen. In den Einrichtungen wird flächendeckend auf Corona getestet.

Wieder über 100 Corona-Neuinfektionen

Außerdem hat die Stadt wieder über 100 Neuinfektionen gemeldet. Aktuell sind 918 Bochumerinnen und Bochumer mit Corona-Infiziert. 91 Bochumerinnen und Bochumer werden mit Corona im Krankenhaus behandelt, davon 26 auf der Intensivstation. Ein Großteil von ihnen wird künstlich beatmet. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Mittwoch (9.12.) leicht gestiegen. Sie liegt bei 152,4.

Quelle: Radio Bochum