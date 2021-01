Kaufland übernimmt ab Februar den Real-Laden an der Ottostraße in Wattenscheid. Die rund 140 Mitarbeiter am Standort hier bei uns in der Stadt werden übernommen, mit ihren jeweiligen Verträgen, sagte eine Sprecherin von Kaufland auf Radio-Bochum-Nachfrage. Sie seien die Experten für das Geschäft und die Kunden vor Ort. Am 1. und 2. Februar bleibt das Geschäft an der Ottostraße geschlossen, dann wird dort umgebaut und neue Ware geliefert. Ab dem 3. Februar öffnet dann der neue Laden dort. Kaufland hat bundesweit insgesamt 92 ehemalige Realläden übernommen.