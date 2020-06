Tönnies-Vertreter Althoff erklärt den Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb des Unternehmens in den gekühlten Räumen. Doch verbreitet sich das Virus bei Kälte tatsächlich besser? Falls ja, was erwartet uns dann ab Herbst?

Mehrere Hundert Mitarbeiter des Schlachtereibetriebs Tönnies in Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie konnte es dazu kommen?

Einer Expertin für Infektionskrankheiten zufolge ist es "extrem unwahrscheinlich", dass die Corona-Fälle auf Familienbesuche am Wochenende zuvor zurückgehen.

Die Inkubationszeit beträgt im Mittel fünf Tage, sodass ein Wochenendbesuch kaum so eine große Anzahl an Personen erklären kann", sagte Isabella Eckerle, Leiterin der Forschungsgruppe Emerging Virus.

Gereon Schulze Althoff, Leiter des Pandemiestabs beim betroffenen Unternehmen Tönnies, hatte die Kälte in der Produktion und die Heimreisen der Beschäftigten nach Osteuropa an langen Wochenenden wie um Fronleichnam als mögliche Faktoren für die Ausbreitung des Coronavirus genannt. Die hohe Anzahl betroffener Mitarbeitern des Unternehmens Tönnies weise auf ein unbemerktes, schon länger vor sich gehendes mutierenden Event in dem Betrieb hin, sagte hingegen Eckerle.

Arbeitsbedingungen könnten Neuansteckungen begünstigen

Die Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen seien offenbar mit den aktuell notwendigen Hygienemaßnahmen nicht gut vereinbar, so Eckerle. Dazu zähle der lange Aufenthalt vieler Personen in geschlossenen Räumen ohne Möglichkeit, ausreichend Abstand zu wahren. Hinzu komme das Leben in räumlich begrenzten Unterkünften, wenn es sich um ausländische Mitarbeiter handele.

Ein weiterer Faktor könne eventuell die körperliche Anstrengung während der Arbeit sein, die zu höherer Virusausscheidung führe. Feuchte Hände, Schweiß, Nasen/ Mundsekret, Handschuhe, Schürzen und Kleidung könnten zudem die Übertragung durch Schmierinfektionen begünstigen, so Eckerle.

"Es wäre wichtig zu klären, inwieweit Masken bei engem Kontakt auf der Arbeit getragen wurden, und ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, konstant die aktuellen Regeln wie Abstandhalten und Handhygiene einzuhalten.

Tönnies-Vertreter Gereon Schulze Althoff erklärt sich den Corona-Ausbruch mit den gekühlten Räumen, in denen die Angestellten arbeiten müssen. Diese würden die Übertragung des Virus auf viele Personen fördern. Doch begünstigt die kalte Luft in Schlachthöfen tatsächlich die Ausbreitung des Erregers? Falls ja, was erwartet uns dann im Herbst, wenn die Temperaturen wieder sinken?

Drosten: "Virus wird bei Kälte besser übertragen"

Ähnlich wie auch Grippeerreger sind Coronaviren generell im Winter am aktivsten. "Wenn es kälter wird, wird das Virus besser übertragen", bemerkte Drosten.

Eine vergangene Woche vorgestellte Studie hatte zudem Hinweise darauf ergeben, dass sich das Corona-Infektion Geschehen besonders stark in Regionen mit ähnlicher Temperaturspanne und Luftfeuchtigkeit abspielt. Stark betroffene Städte hatten demnach 20 bis 30 Tage vor den ersten Corona Toten Durchschnittstemperaturen von fünf bis elf Grad und eine spezifische Luftfeuchtigkeit von drei bis sechs Gramm pro Kilogramm Luft. Klar ist aber auch, dass bei der Ausbreitung viele weitere Faktoren Einfluss haben - nicht zuletzt die jeweils getroffenen Schutz und Eindämmungsmaßnahmen.

Ob es im Herbst und Winter zu einem rasanten Anstieg der Fallzahlen kommen wird oder nicht, hängt Experten zufolge vor allem von der Zahl der Infizierten im Spätsommer ab. Also davon, wie gut es gelingt, Infektionsketten früh aufzuspüren und zu unterbrechen - und von unser aller Verhalten. Abstand bleibt das Gebot, so lange sich die Pandemie nicht durch Impfungen stoppen lässt.

