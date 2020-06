Wegen der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie standen derzeit viele Betriebe still. Auch wenn im Homeoffice weiterhin gearbeitet wurde: Die Geschäftsräume blieben verwaist. Dadurch entnahm dort auch niemand mehr Wasser aus den Leitungen. Das NRW-Umweltministerium warnt jetzt: Unter diesem Umständen können sich Legionellen im Wasser vermehren.

Angesichts der in der Corona-Pandemie in Deutschland nun anstehenden Wiederöffnung von Schulen, Kitas und Fitnessstudios, Freibäder, Hallenbäder, Therapiebäder, wird vor der Gefahr von Legionellen im Trinkwasser gewahnt.Das Gleiche gilt für Duschen und Wannenbäder! Nach der wochenlangen Schließung dieser Gebäude und weiterer „Gewerbeeinheiten“ sei eine Infektion nicht unmöglich. Es wird dazu geraten die Leitungen länger ausführlich, durch zuspülen, bevor die Einrichtungen wieder in Betrieb genommen werden.

Der Grund: Steht das Wasser / Trinkwasser zu lange in den Leitungen, können sich Keime wie etwa die gefürchteten Legionellen darin vermehren. Deswegen seien die Eigentümer bzw. die Mieter ungenutzter Räumlichkeiten jetzt aktiv gefordert.

Legionellen sind Bakterien, die sich in warmem Wasser vermehren können. Die Erreger können krank machen: Sie verursachen die Legionellose – eine Form dieser Erkrankung ist die Legionärskrankheit, eine lebensbedrohliche Lungenentzündung.

Nicht nur das Frischwasser braucht derzeit aktive Unterstützung, um seine hohe Qualität zu erhalten. Damit die Abwasserentsorgung weiterhin ungehindert funktioniert, gehört Küchenpapier, Feuchttücher u.s.w. nicht in der Toilette, sondern muss im Restmüll entsorgt werden. „Nur Toilettenpapier gehört in die Toilette“, andere Artikel wie Feuchttücher oder Küchenpapier lösen sich nämlich im Abwasser nicht auf.Sie können dann Rohre und Pumpen verstopfen und damit Teile der Kanalisation blockieren oder Kläranlagen lahm legen

