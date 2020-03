Die Coronavirus-Pandemie zeigt, dass Deutschland seine Führungsrolle als Apotheke der Welt unnötig verspielt hat. Jahrelang wurde die Pharmabranche politisch verteufelt, bis sie das Land verlassen hat. Nun leiden wir darunter und müssen um lebenswichtige Medikamente aus Indien betteln. Es wird Zeit, unsere Pharmaindustrie wieder auszubauen.

Deutschland galt für Jahrzehnte als Apotheke der Welt. Die klügsten Forscher fanden sich in deutschen Instituten, z.B. Robert Koch sammelten Nobelpreise, die unumstritten weltbeste Pharmaindustrie wurde hierzulande aufgebaut. Deutsche erbrachten mit ihrer Forschung und Arzneimittelproduktion historische Durchbrüche für die Medizin und die Menschheit. Merck, Behringer, Schering, Bayer und Hoechst wurden Weltmarktführer Deutschland versorgte Kranke in aller Welt mit allen denkbaren Heilmitteln, von Aspirin bis Penicillin.

Seit einigen Jahren verlagern sich immer größere Teile der weltweiten Arzneimittelproduktion nach Indien und China, die Forschung zieht es in die USA. Erst wurden die Produktionskosten hierzulande teuer, dann schnürte eine übertriebene Rahmenbedingung den Forschergeist ein. Und schließlich leistete sich die deutsche Gesellschaft eine politische Anti-Pharma-Stimmung, in der die Branche Stück für Stück geschwächt wurde. Viele Politiker, die mit billiger Meinungsmache punkten wollten, lästerten über die angeblich so ruchlose Pharmalobby. Es entsteht ein Klima des Negativen.

Immer neue Zulassungsauflagen, Festbeträge, Zwangsrabatte,Arzneimittelhöchstbeträge erschwerten es vor allem kleinen und mittleren Unternehmen, in Produktverbesserungen zu investieren. Seit Jahren wird der Forschungsstandort geschwächt, weil viele Genforschungsprojekte gar nicht mehr erlaubt wurden. Auch bei den Datenschutzregeln für Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln leistet sich Deutschland die höchsten Hürden der Welt. Kein Wunder also, dass die Forschung und Produktion von Wirkstoffen und Fertigarzneimitteln aus Deutschland in fremde Länder abwandert.

Eine falsche Arzneimittelpolitik stellt nur noch den billigsten Preis in den Mittelpunkt. Krankenhäuser, Ärzte, Apotheken, der Pharmagroßhandel und – in allererster Linie – die Patienten beklagen schon seit Jahren Lieferengpässe für viele Medikamente. Dass im vergangenen Jahr teils lebenswichtige Arzneimittel durchgehend nicht lieferbar waren, blieb ein Skandal ohne Aufregung der Öffentlichkeit.

Inzwischen müssen wir betteln und bangen, um aus Indien oder China lebenswichtige Medikamente überhaupt noch zu bekommen. Die indische Regierung hat im März den Export von 26 pharmazeutischen Inhaltsstoffen und den daraus hergestellten Arzneimitteln eingeschränkt, darunter das Schmerzmittel Paracetamol sowie mehrere Antibiotika. In Deutschland sind Engpässe entstanden - was für eine schmerzliche Blamage.

Die Coronakrise sollte den Deutschen die Augen öffnen, wohin eine Anti-Pharmaindustrie-Politik führt. Da wir die Produktion aus Deutschland vertrieben haben, verlieren wir auch die Kontrolle über die Warenströme, die Lieferketten und gehen für unsere Kranken unnötige Risiken ein.

Wenn es eine erste positive Lehre aus dem Corona-Desaster gibt, dann dass wir schleunigst unsere Pharmaindustrie wieder stärken sollten. Über 500 pharmazeutische Unternehmen haben wir noch in Deutschland. Viele Mittelständler sind darunter. Die Branche steht für hochqualifizierte Mitarbeiter, beträchtliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung von lebenswichtigen Produkten.

Nach CORONA gilt mehr denn je: Deutschland sollte einer der wichtigsten Pharma-Standorte weltweit bleiben.Ideologische Fehler und falsche Reformen haben Deutschland unnötig zurück geworfen.Nun muss die Politik Deutschland wieder zu einem versorgungssicheren Land machen.