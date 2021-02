Bochum / Herne / Witten :

Du möchtest ein Online-Praktikum bei der Polizei machen? Beim diesjährigen digitalen Girls' Day hast du die Chance: Bewirb dich online und informiere dich am 22. April bei uns!

Interessierte Mädchen ab der fünften Klasse erhalten zwischen 9 und 14 Uhr einen tollen Einblick in den Polizeiberuf. Nach einer Begrüßung beginnt die digitale Tour. Sucht euch etwas aus: Streife fahren, Spurensuche oder mit dem Polizeihubschrauber fliegen - alles per Virtual Reality. Ihr könnt nicht nur an einem Online-Quiz teilnehmen, sondern erhaltet auch Informationen über das duale Studium. Abschließend ist ein Video-Meeting geplant.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Darum schnell auf dieser Seite einen Platz sichern:

https://www.girls-day.de/@/Show/lafp-nrw/kommissaranwaerterin-bei-der-polizei-nrw-dein-online-praktikum

