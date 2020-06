Woran merkt man eigentlich, dass das Postfach gehackt wurde? Wie kann man in diesem Fall dem weiteren Missbrauch vorschieben und wieder die Hoheit über seinen Account /Benutzerkonto erlangen?



Dass ein Postfach gehackt wurde, kann sich auf verschiedene Weise äußern. Es gibt diverse Szenarien und Hinweise auf Fremdzugriff, von denen wir Ihnen hier ein paar vorstellen möchten:

Szenario 1:

Ihr habt eine E-Mail von z.b. arcor. erhalten, dass persönliche Daten in euren Account geändert wurden? Und dabei aber selbst keine Änderung vorgenommen? Das spricht eindeutig für ein Hacking-Szenario.

Szenario 2:

E-Mail-Kontakte aus dem Adressbuch teilt Euch mit, dass sie Spam-Mails von Euch erhalten haben. Auch dies kann ein Hinweis darauf sein, dass jemand euren Account gekapert hat.

Bittet eure Kontakte, mit der Maus über den Absendernamen der Spam-Mail zu fahren – wird bei diesem sogenannten "Mouseover" eine andere, nicht passende E-Mail-Adresse sichtbar, handelt es sich um "Spoofing" / Vortäuschung : Bei diesem Täuschungsmanöver verwendet zwar jemand euren Namen als angezeigten Absender (dies lässt sich einstellen)

Szenario 3:

Ist die verschärfte Version von Szenario 2. In diesem Fall berichten Nutzer, dass aus eurem Postfach eine Spam-Mail mit der "Enkeltrick-Masche" an sämtliche Adressbuch-Kontakte geschickt wurde. Die Botschaft der Masche: Man sei in akuter Geldnot und erbitte schnelle finanzielle Hilfe. Nach Versand dieser Spam-Mail wurde das Adressbuch durch die Hacker gelöscht.

Szenario 4:

Ihr loggt euch am PC / Smartphone in eurer Postfach ein und seht den Sicherheitshinweis, dass es mehrere fehlgeschlagene Login-Versuche gegeben hat? Und diese stammen definitiv nicht von Euch? Dann ist etwas faul!

Szenario 5:

Ist der schlimmste Fall eingetreten und sperrt Euch ein Hacker durch ein neues Passwort aus Eurem Postfach aus In diesem Fall erstellt bitte durch Klick auf den Link "Passwort vergessen" (Login-Bereich) über eure hinterlegte Mobilfunknummer oder E-Mail-Kontaktadresse ein neues Passwort. Habt ihr keine der beiden Kontaktmöglichkeiten hinterlegt, wenden euch bitte an den Kunden-Support.

Sofort-Maßnahmen ergreifen

Ändern euer Passwort in der Einstellungen, sodass die Hacker nicht weiter auf euer Postfach zugreifen können. Denkt daran, auch das Passwort in eurer Mail App und euren E-Mail-Programm zurückzusetzen bzw. zu ändern. Wichtig beim neuen Passwort: Es sollte die aktuellen Sicherheitsstandards erfüllen.

Führt regelmäßig Virenscan auf allen Geräten durch, auf denen ihr den Account nutzt Kostenfreie und kostenpflichtige Varianten finden Sie z. B. auf botfrei.de. Sollte der Virenscan etwas finden, muss das Passwort nochmal geändert werden, da der Hacker ja sonst auch das neue Passwort hat.

Prüft eure hinterlegten Daten und auch eure Einstellungen. Ob zum Beispiel der Spamschutz noch aktiviert ist, welche Filterregeln eingestellt sind oder welche Speicherdauer eure E-Mail-Ordner haben.

Ursachen für gehackte E-Mail-Accounts

Schwache Passwörter, die nicht die Mindeststandards erfüllen, sind die häufigste Ursache für einen Hack: Sie öffnen Kriminellen Tür und Tor!

Daneben tappen E-Mail-Nutzer auch immer wieder in die Phishing-Falle, bei der Passwörter und Login-Daten abgegriffen werden. Auch auf diese Weise kapern Ganoven E-Mail-Accounts.

Was ist Phishing?

Phishing ist die Straftat, Personen so zu täuschen, dass sie sensible Informationen wie Kennwörter oder Kreditkartennummern preisgeben. Wie beim echten Fischen bestehen mehrere Möglichkeiten, „eine Beute an Land zu ziehen”, allerdings gibt es eine bevorzugte Phishing-Taktik. Das Opfer erhält eine E-Mail oder SMS, die als Absender fälschlich eine vertrauenswürdige Person oder ein Unternehmen, z. B. einen Mitarbeiter, eine Bank oder eine Behörde, angibt (imitiert). Wenn das Opfer die E-Mail oder die SMS öffnet, liest es eine beunruhigende Nachricht, die es wider besseren Wissens mit Furcht erfüllen soll. Die Nachricht fordert das Opfer auf, zu einer Website zu gehen und sofort aktiv zu werden oder etwas mit Folgen zu riskieren.

Wenn der Benutzer den Köder schluckt und auf den Link klickt, wird er zu einer Fälschung einer legitimen Website geleitet. Hier wird er aufgefordert, sich mit Benutzernamen und Kennwort anzumelden. Ist der Benutzer leichtgläubig genug, dieser Aufforderung nachzukommen, gehen die Anmeldedaten an den Angreifer, der sie verwendet, um Identitäten zu stehlen.

Fazit: Hacks am besten vorbeugen

Die beste Methode, um gar nicht erst in die Bredouille zu kommen: Schützt Euch mit einem sicheren Passwort, öffnet keine Anhänge unbekannter Absender und klickt Sie auf Links von diesen.

Ignoriert "Presser-E-Mails", in denen dazu gedrängt wird, in irgendeiner Form Daten zu hinterlegen bzw. zu bestätigen.

Seit vorsichtig bei Preisausschreiben, Mailadressen! Da gibt es sogar Plattformen wo eure und viele andere Adressen weiter verkauft werden! Ihr wundert euch dann das ihr auf einmal Post ob Mail oder schriftlich von einem Unternehmen..persönlich angeschrieben werdet, oder über einen Kauf informiert werden den ihr nicht getätigt habt, mit einer Ersatz Adresse ! Rechnung natürlich an Euch! ihr seit in der Pflicht zu beweisen das ihr nicht bestellt habt.Hinterlegt unbedingt für den Notfall auch eine Kontaktmöglichkeit in eurer Einstellungen – zu finden unter "Mein Account": Ob Mobilfunknummer oder zweite E-Mail-Adresse.

Kleiner persönlicher Tip

Hinterlegt / speichert auf euren Smartphone, Festplatte / PC bitte NIE eure Bankdaten, oder manche fotografieren ihre Bankdaten. Nein! Das ist genauso als wenn ihr eure Wohnung nicht abschließt Türen und Fenster offen lasst wenn ihrnicht da sein!