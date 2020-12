Auch die Katholische Kirche Bochum hat viele ihrer Gottesdienste abgesagt. Nur noch eine katholische Pfarrei -St. Marien- beobachtet noch die Corona-Entwicklung und wartet die weitere Entwicklung des Inzidenzwertes ab.

Nach den evangelischen Gemeinden, haben nun auch viele katholische Pfarreien in Bochum die Gottesdienste abgesagt. Die Gottesdienste fallen ab sofort bis voraussichtlich zum 10. Januar aus. Hintergrund ist die Corona-Pandemie. Die Pfarreien Liebfrauen, St. Franzikus und die Propstei St. Peter und Paul lassen bis dahin alle Gottesdienste ausfallen. Auch die Propsteipfarrei St. Gertrud in Wattenscheid hat alle Gottesdienste ab Heiligabend abgesagt. In der Stiepeler Klosterpfarrei St. Marien beobachtet man die weitere Entwicklung der Inzidenzzahlen. Dabei sei klar, dass ab einem Wert von 300 dort auch so vorgegangen wird, sagte Stadtdechant Michael Kemper.

Evangelische Kirche in Bochum und Wattenscheid: Keine Gottesdienste!

In Bochum und Wattenscheid finden ebenfalls ab sofort keine Gottesdienste der evangelischen Kirche mehr statt. Das hat der Evangelische Kirchenkreis Bochum am Freitag (18.12.) bekannt gegeben. Bis zum 10. Januar sind alle Gottesdienste abgesagt. Wegen der Corona-Pandemie fallen auch die Gottesdienste an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen aus. Zuvor hatte es eine dringende Empfehlung der Evangelischen Kirche von Westfalen zur Absage der Gottesdienste gegeben.

Quelle: Radio Bochum