Edeka ruft Leberwurst aus eigener Herstellung zurück!

Edeka muss eine Wurst der Hausmarke zurückrufen: Das Produkt könnte gesundheitsschädlich sein. Es handelt sich um die "Leberwurst mit Kalbfleisch" 150 Gramm. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist der 15.07.2020.

Ausschließlich die Charge 20162 mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum sei betroffen, gibt der Hersteller, EDEKA Südwest Fleisch GmbH, bekannt.

Möglicherweise sei die Wurst nicht ganz durchgegart, es könnte also zum vorzeitigen Verderb kommen. Verkauft wurden die Produkte über die Bedientheke.

******************************************************************************************

Mandeln von Netto: Salmonellengefahr

Regional waren bei Netto Mandeln erhältlich, die salmonellenbelastet sein könnten. Die August Töpfer & Co. hat deshalb bestimmte Artikel von "Clarky’s Mandeln ganz naturbelassen" zurückgerufen. Ein Verzehr könnte zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

Name des Produkts: "Mandeln ganz naturbelassen"

Marke: Clarky’s

Inhalt: 200 Gramm

Mindesthaltbarkeitsdatum: 05.10.2020

Losnummer: L 41766

Vertrieb: Netto Marken-Discount in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz

***********************************************************************************

Sennereibutter

Die österreichische Sennereigenossenschaft Hatzenstädt, die sich nahe der deutschen Grenze befindet, ruft Butter zurück. In der Sennereibutter, die auch an deutsche Besucher verkauft werde, sei eine Verunreinigung mit Listerien festgestellt worden, heißt es vom Unternehmen.

Mindesthaltbarkeitsdaten: 30. Juni bis 12. Juli 2020

Für Säuglinge, Schwangere oder ältere Personen können Listerien lebensgefährlich sein. Gesunde Erwachsene bekommen bei einer Infektion allerdings höchstens Fieber, Muskelschmerzen, Erbrechen und Durchfall. Kunden können die Butter auch ohne Beleg in der Käserei abgeben und ihr Geld zurückerhalten.

*****************************************************************************************

ACHTUNG Diabetiker! Nicht ausgewiesener Zucker in Energy Drink ´CRAZY WOLF Sugarfree´ (Verkauf bei KAUFLAND)

Der österreichische Getränkehersteller Egger Getränke GmbH & Co OG (St. Pölten-Unterradlberg), spezialisiert auf Bier und alkoholfreie Getränke und - eigenen Angaben zufolge - zu den führenden Anbietern Österreichs gehörend, ruft einen Energy Drink aus dem Sortiment der Handelskette Kaufland (Stammsitz: Neckarsulm/BW) zurück. Grund: "Das Produkt ist falsch deklariert. Entgegen der Angabe ´sugarfree´ befinden sich in dem Produkt 11 Gramm Zucker/100 ml, was für Personen - insbesondere Diabetiker - die Zucker nur eingeschränkt zu sich nehmen dürfen, zu einer Gesundheitsgefährdung führen kann." Betroffen ist der Energy Drink "Crazy Wolf Sugarfree 1,5 l" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 03.02.2021. Das Produkt wurde in Kaufland-Filialen aller Bundesländer verkauft.Diabetiker dürfen dieses Getränk keinesfalls konsumieren!

************************************************************************************

ACHTUNG! Instabilität von AFRI COLA-Glasflaschen

Mitteilung der Rewe Markt GmbH (Köln/NW) im Pressebereich ihrer Internetseite ist eine Rückrufaktion der Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH (Lauterecken/RP) zu entnehmen, wonach zwei Cola-Getränke zurückgerufen werden. Laut Flaschenhersteller weisen bestimmte Flaschen eine Instabilität auf, die zu einer Rissbildung, schlimmstenfalls zu einem Zerbersten der Flaschen führen könnten. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft das Unternehmen "afri Cola 10 mg Coffein" und "afri Cola ohne Zucker" jeweils in der 1 l-Glasflasche mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 12.03.2021, 13.03.2021, 16.03.2021, 17.03.2021, 08.06.2021 und 09.06.2021 zurück. Eine regionale Einschränkung erfolgt nicht > von einer bundesweiten Betroffenheit ist somit offensichtlich auszugehen. Die Angaben befinden sich auf der Rückseite des Halsetikettes. KundInnen werden gebeten, betroffene Flaschen - als Splitterschutz eingeschlagen in ein Tuch - zu öffnen, zu entleeren und im Markt direkt zurückzugeben; der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstattet. Für Verbraucherfragen ist unter der Telefonnummer 0 68 41 / 1 05 15 00 eine Hotline für Samstag, 20.06.2020 von 9 bis 20 Uhr und die darauffolgenden Wochen von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr eingerichtet.

***********************************************************************************

Schockgefahr für Allergiker: Haselnüsse in falsch abgefülltem DEMETER Schoko-Müsli CAMPO VERDE nicht deklariert

Der Bio-Anbieter Campo Verde GmbH (Uhldingen-Mühlhofen/BW), "100% demeter", macht über die Behörden auf "lebensmittelwarnung.de" einen "Aushang" verfügbar, womit er versuchen möchte, KundInnen über folgenden Sachverhalt zu einem seiner Müslis zu informieren: "Verwechslung des Inhalts mit Basis Müsli (Enhält Allergen: Haselnüsse)". Abgebildet ist das "Campo Verde demeter Schokomüsli" im 500 g-Beutel (EAN-Artikel: 4045178002421) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 02.05.2021 aus der Charge-Nr: 202492. Diese "Aushänge" müssten bundesweit in folgenden Verkaufsstellen längerfristig an sichtbarer Stelle angebracht sein: Edeka, Marktkauf, Real, Hit, Kaufland, Globus, Feneberg, Markant, Rewe, dm, Famila, Bonus, V-Markt, CAP, inkoop.

Die Ware ist durch Haselnuss-Allergiker nicht zu verzehren! Rückgabemodalitäten sind in der "Kundeninformation" nicht beschrieben - für weitere Fragen "dürfen" sich KundInnen an das Unternehmen wenden: E-Mail: info(at)campo-verde-gmbh.de / Tel: +49 7556 966 14-38. Eine ordentliche Pressemitteilung, die gemäß "Best Practice"-Standard für Produktrückrufe traditionell zu JEDEM Rückruf gehört, bietet "lebensmittelwarnung.de" (zumindest derzeit) wieder einmal nicht. Allergene können allergische Reaktionen auslösen: Schwellungen im Mund-, Nasen- und Rachenraum, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemwegs- und Hautreaktionen, Gelenkerkrankungen, lebensbedrohlicher » anaphylaktischer Schock .