Der Fleischbetrieb Tönnies steht aufgrund der hohen Anzahl an Corona-Infektionen seiner Mitarbeiter sowie prekärer Arbeitsbedingungen seit geraumer Zeit in den Schlagzeilen. Und die schlechten Nachrichten für das Unternehmen reißen nicht ab. Nun verkünden die Discounter-Riesen Lidl und Aldi, dass sie Konsequenzen aus dem Tönnies-Skandal ziehen.

Aldi Süd und Lidl erklären dass sie die Zusammenarbeit mit dem Schlachtbetrieb vorerst beschränken würden. Um die Warenverfügbarkeit weiterhin zu sichern, bezieht Lidl vorsorglich sein Frischfleisch ausschließlich über andere Fleischlieferanten.Der Kontakt zu Tönnies sei allerdings nicht abgebrochen, es gäbe weiterhin Gespräche.

Aldi bezieht weiterhin Tönnies-Produkte

Aldi Süd beziehe grundsätzlich “weiterhin auch verschiedene Fleischartikel” von Tönnies, teilte eine Sprecherin des Konzerns mit. “Aktuell werden jedoch keine Waren mehr aus dem Standort Rheda-Wiedenbrück heraus an uns geliefert.” Aldi Nord erklärte gegenüber dem Onlineportal “Watson”, man sei “betroffen über das Ausmaß an Infektionen”, das Unternehmen bietet aber ebenfalls weiterhin Tönnies-Produkte an.

Tönnies-Schließung: Versorgung der Fleischindustrie gerät ins Wanken

Die beiden Discounter tun es damit den Supermarktketten Edeka und Rewe gleich, die kürzlich erklärt hatten, sie wollen vorerst kein Fleisch aus dem Tönnies-Betrieb nahe Gütersloh beziehen. Edeka betonte, man sei “unabhängig vom Unternehmen Tönnies”. Auf die Frage, ob Tönnies-Waren aus dem Sortiment genommen wurden, antwortete Edeka allerdings nicht direkt und verwies darauf, dass sich das Fleisch- und Wurstsortiment von Markt zu Markt unterscheide.