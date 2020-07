Nach dem Umbau der Sparkassen-Geschäftsstelle an der Munscheider Straße wird nun die zweite Filiale in Eppendorf umgebaut. Die Filiale am Denkmal in der Ortsmitte erhält ebenfalls einen barrierefreien Zugang, ein modernes und immer zugängliches Servicefoyer sowie diskrete Beratungsbereiche.

Während der rund zweimonatigen Bauarbeiten werden die Kunden in der mobilen Filiale, dem feuerroten Sparkassen-Bus betreut.

Foto: © Rainer Bresslein

hochgeladen von Rainer Bresslein

Dieser verfügt über einen Berater und Serviceplatz sowie einen Geldautomaten für Ein- und Auszahlungen an der Außenseite.

Foto: © Rainer Bresslein

hochgeladen von Rainer Bresslein

Lediglich für einige wenige Dienstleistungen -wie beispielsweise Kontoauszüge oder Bargeldbestellungen- müssen, nach Auskunft von Geschäftsstellenleiter Markus Weinzettel, unsere Kunden eine der im näheren Umkreis liegenden Geschäftsstellen aufsuchen.